Τσιτσιπάς - Ρούμπλεφ 0-2: Πρεμιέρα με ήττα στο Τορίνο! (vids)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ηττήθηκε σε 1.31' με 6-4, 6-4 από τον Αντρέι Ρούμπλεφ στην πρεμιέρα του στο ATP Finals του Τορίνο και θα παίξει την Τετάρτη με τον Κάσπερ Ρουντ.

Με το... αριστερό ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στο ATP Finals του Τορίνο ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας ηττήθηκε με 6-4, 6-4 από τον Ρώσο Αντρέι Ρούμπλεφ και θα παίξει την Τετάρτη με τον Νορβηγό Κάσπερ Ρουντ με στόχο την νίκη που θα τον κρατήσει σε τροχιά πρόκρισης.

Βέβαια σ' έναν όμιλο όπου υπάρχει και ο Τζόκοβιτς είναι δύσκολη η πρόκριση μετά από μια ήττα από παίκτη πλην του Σέρβου.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν έφτασε σε μπρέικ πόιντ στο παιχνίδι, είχε πολλά αβίαστα λάθη και δυσκολεύτηκε πολύ στο σερβίς του ενώ ο Αντρέι Ρούμπλεφ ήταν απίστευτος στο 1ο σερβίς και είχε σπουδαίες επιστροφές.

Ο Ρώσος τελείωσε με 90% (37/41) στο 1ο σερβίς!

Πλέον στα μεταξύ τους παιχνίδια έχουν από 4 νίκες. Ο Ρώσος θα παίξει την Τετάρτη με τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Το παιχνίδι παρακολούθησε και ο άσος της Μίλαν ο Ζλάταν Ιμπραϊμοβιτς.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα σβήσει τρία μπρέικ πόιντ του Αντρέι Ρούμπλεφ στο 1ο γκέιμ και μετά από 10' θα προηγηθεί με 1-0. Με δυσκολία θα κρατήσει ξανά το σερβίς για το 2-1 και ο Ρώσος θα έχει διπλό μπρέικ πόιντ στο 5ο γκέιμ.

Με την δεύτερη ευκαιρία ο Ρούμπλεφ θα φτάσει σε μπρέικ (3-2) και με love service game σε 52'' πάει στο 4-2. Εύκολα μειώνει σε 4-3 ο Έλληνας αλλά ο Ρώσος συνεχίζει να "πυροβολεί" από το πρώτο σερβίς και πάει στο 5-3.

Με love service game ο Στέφανος Τσιτσιπάς μειώνει σε 5-4 αλλά ο Ρούμπλεφ κλείνει σε 45' στο 6-4. Ο Ρώσος έπαιξε μόλις 2 πόντους στο δεύτερο σερβίς (23/25 στο 1ο) του και είχε 16 winners και 4 αβίαστα.

Ο Έλληνας είχε 12 αβίαστα και 11 winners και δεν έφτασε σε μπρέικ πόιντ στο 1ο σετ.

Ξεκίνημα με μπρέικ πόιντ στο 1ο γκέιμ του 2ου σετ για τον Ρούμπλεφ αλλά ο Τσιτσιπάς θα το σβήσει για το 1-0. Με δυσκολία θα πάει με το σερβίς του στο 2-1 και θα ισοφαριστεί σε 2-2.

Στο 5ο γκέιμ ο Ρώσος θα έχει διπλό μπρέικ πόιντ και θα φτάσει σε μπρέικ για το 3-2. Θα το υπερασπιστεί για το 4-2 ο Ρούμπλεφ και θα μειώσει ο Τσιτσιπάς σε 5-4.

Τελικά ο Ρώσος θα κλείσει το σετ στο 6-4.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε 27 winners και 27 αβίαστα λάθη και ο Αντρέι Ρούμπλεφ είχε 27-13. Ο Έλληνας δεν έφτασε σε μπρέικ πόιντ και ο Ρώσος είχε 2/7.

