Αρμπελόα: «Διευθετήθηκε το θέμα με τον Μπαπέ - Ο Μουρίνιο για μένα είναι νούμερο ένα»

Σε δηλώσεις του ο Άλβαρο Αρμπελόα, αναφέρθηκε στον κατά πάσα πιθανότητα διάδοχο του στην ηγεσία της Ρεάλ Μαδρίτης, Ζοζέ Μουρίνιο, αλλά και στη διαμάχη του με τον Κιλιάν Μπαπέ.

Η Ρεαλ Μαδρίτης, λίγα 24ώρα μετά τη νίκη επί της ουραγού Οβιέδο ταξιδεύει αύριο (17/05) στην Ανδαλουσία για να αναμετρηθεί με τη Σεβίλλη, στο πλαίσιο της 37ης αγωνιστικής της La Liga.

Στη καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, βρέθηκε κανονικά ο προπονητής των «μερένχες», Άλβαρο Αρμπελόα και μίλησε για τα δύο πιο «φλέγοντα» ζητήματα αυτής της εβδομάδας: τη διαμάχη του με τον Μπαπέ, την οποία αντιμετώπισε με ψυχραιμία, υποβαθμίζοντας το περιστατικό, αλλά και την ενδεχόμενη επιστροφή του Μουρίνιο στη Ρεάλ.

Σχετικά με την διαφαινόμενη άφιξη του «Special One», ο Ισπανός τεχνικός τόνισε πως θα χαρεί πολύ να τον δει πίσω στην ομάδα, καθώς τον θεωρεί τον καλύτερο προπονητή.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο Αρμπελόα:

Για το αν μίλησε με τον Μπαπέ μετά τον αγώνα με την Οβιέδο

Μόλις ερχόμουν εδώ και τον είδα. Του είπα να χαλαρώσει, ότι θα το φρόντιζα εγώ. Καταλαβαίνω ότι αυτά τα πράγματα μπορεί να φαίνονται σαν νέα. Όλα όσα είπε ο Κιλιάν στη μικτή ζώνη είναι κάτι που είχα ήδη συζητήσει μαζί του, το θέμα έχει ήδη λυθεί. Το αντιμετωπίζω πολύ πιο ήρεμα γιατί, όπως λέω πάντα στους παίκτες μου, έχω βρεθεί εκεί. Καταλαβαίνω πώς αισθάνονται οι παίκτες σε όλες τις καταστάσεις. Ξέρω πώς είναι να παίζεις κάθε μέρα, ξέρω πώς είναι να παίζεις λιγότερο, ξέρω πώς είναι να μην παίζεις καθόλου... Καταλαβαίνω πώς αισθάνονται οι παίκτες όταν δεν παίζουν, το καταλαβαίνω απόλυτα. Ξέρω ότι ο Κιλιάν δεν ήταν χαρούμενος τις προάλλες και μου αρέσει αυτό. Δεν θα καταλάβαινα αν ο Κιλιάν Μπαπέ δεν ήθελε να παίξει. Για μένα, είναι πολύ πιο φυσιολογικό από ό,τι έχει παρουσιαστεί. Το καλύτερο θα ήταν να έπαιζε λίγο στο δεύτερο ημίχρονο. Ίσως χωρίς τον αυριανό αγώνα, η κατάσταση να ήταν διαφορετική. Αλλά αυτό είναι όλο. Βλέπω ό,τι έχει συμβεί τις τελευταίες μέρες ως απόλυτα φυσιολογικό. Η σχέση μου με τον Εμπαπέ παραμένει η ίδια.

Για το αν ενοχλήθηκε από την έκταση που έλαβε το περιστατικό

Όποτε μιλάω με τους παίκτες, δεν φοβάμαι ότι μπορεί να συζητήσουν κάποια από τις συζητήσεις μας. Όταν μιλάμε κατ' ιδίαν, προτιμώ να το κρατάω ιδιωτικό, αλλά δεν με πειράζει αν συζητηθεί. Μίλησα μαζί του πριν από τον αγώνα και, όπως σας είπα τότε, δεν υπήρχαν προβλήματα.

Για τη διαφαινόμενη αποχώρηση του

Ήρθα εδώ ως προπονητής της Πρώτης Κατηγορίας της RFEF και φεύγω ως προπονητής της Πρώτης Κατηγορίας, έχοντας διευθύνει αγώνες του Champions League. Για μένα, αυτοί οι τέσσερις μήνες ήταν μια σπουδαία εμπειρία, μια ευκαιρία μάθησης. Το να βρίσκομαι μπροστά σε όλους σας είναι επίσης ένα masterclass. Θα φύγω με καθαρή συνείδηση.

Για το πως θα ήθελαν να τον θυμούνται

Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει εκατομμύρια οπαδούς και κάποιοι θα συμφωνήσουν περισσότερο από άλλους. Νιώθω την αγάπη των οπαδών. Είμαι 43 ετών και έχω περάσει 20 από αυτά τα χρόνια στη Ρεάλ Μαδρίτης. Είναι πολλά χρόνια σε αυτό που θεωρώ σπίτι μου.

Για το αν θα μπορέσει ο Μουρίνιο να διαχειριστεί τα αποδυτήρια της Ρεάλ

Δεν καταλαβαίνω αυτή τη συζήτηση για ένα μη διαχειρίσιμο αποδυτήριο. Δεν συμφωνώ με αυτό. Την ημέρα που ο σύλλογος θα πάρει μια απόφαση για τον προπονητή της επόμενης σεζόν, θα την κάνει όταν το κρίνει κατάλληλο. Για μένα, ως παίκτη και οπαδό της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Μουρίνιο είναι ο νούμερο ένα. Το σκέφτηκα αυτό πριν από ένα μήνα και εξακολουθώ να το πιστεύω. Είναι και θα είναι πάντα «ένας από εμάς». Αν είναι εδώ την επόμενη σεζόν, θα χαρώ πολύ να τον δω πίσω στην πατρίδα μου.

Για το πιο δύσκολο κομμάτι ως προπονητής των «μερένχες»

Το πιο δύσκολο πράγμα σε αυτόν τον σύλλογο είναι πάντα όταν δεν κερδίζεις. Αυτό είναι που με πληγώνει περισσότερο, το ότι δεν έχω βοηθήσει τους παίκτες να κερδίσουν τίτλους: λόγω των υψηλών προσδοκιών που έχουμε, λόγω των ελπίδων τόσων πολλών ανθρώπων που βρίσκονται στους ώμους μας.