ATP Finals: Νίκη με ανατροπή στην πρεμιέρα για τον Μεντβέντεφ (vids)

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ επικράτησε με 6-7 (5), 6-3, 6-4 του Χούμπερτ Χούρκατς στο "παρθενικό" παιχνίδι του ATP Finals του Τορίνο.

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ είναι ο νικητής του πρώτου αγώνα του ATP Finals που φιλοξενεί από φέτος το Τορίνο της Ιταλίας.

O Ρώσος που είναι στο Νο2 και είναι και ο νικητής του ATP Finals 2020 επικράτησε με ανατροπή με 6-7 (5), 6-3, 6-4 του Πολωνού Χούμπερτ Χούρκατς και πραγματοποίησε το πρώτο βήμα για την είσοδο του στον ημιτελικό του Σαββάτου.

Αυτή είναι η 6η σερί νίκη του Ντανίλ Μεντβέντεφ σε ATP Finals αφού το 2020 το είχε κατακτήσει χωρίς ήττα. Η πρώτη αγωνιστική του ομίλου θα ολοκληρωθεί το βράδυ (22:00, Cosmote Sport 6) με τον αγώνα του Ματέο Μπερετίνι με τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ.

To 1o σετ θα έχει σχετικά εύκολα σέρβις game και για τους δυο και θα φτάσουμε στο τάι μπρέικ. Εκεί ο Χούμπερτ Χούρκατς με μίνι μπρέικ θα πάει στο 2-0 και στο 4-2 και θα έχει 4 σετ πόιντ (6-2).

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ θα πιέσει αλλά θα χάσει το σετ σε 50' με 7-6 (5).

Στο 2ο σετ, ο Ρώσος είναι εξαιρετικός και θα φτάσει γρήγορα σε μπρέικ (2-0) και με το σερβίς του στο 3-0. Με υπομονή θα κλείσει το σετ στο 6-3 και θα μπει με φόρα και στο 3ο!

