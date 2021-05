Στον 16ο τελικό της καριέρας του προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς .

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας απέκλεισε με 4-6, 6-3, 6-0 τον Ιταλό (Νο82) Λορέντζο Μουσέτι και θα παίξει στον τελικό της Κυριακής (15:00, Cosmote Sport 6) με τον νικητή του αγώνα του Κάμερον Νόρι με τον Κάρεν Κατσάνοφ.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα διεκδικήσει τον 7ο τίτλο καριέρας στον 16ο τελικό του.

Ο τελικός στο Lyon Open είναι ο 4ος για τον Έλληνα τενίστα στους τελευταίους δυο μήνες!

Έπαιξε στις 21 Μαρτίου στο Ακαπούλκο στον τελικό κόντρα στον Ζβέρεφ και ακολούθησαν οι τελικοί στο Μόντε Κάρλο και στη Βαρκελώνη.

Στο Μεξικό και στη Βαρκελώνη έχασε από Ζβέρεφ και Ναδάλ και στο Μόντε Κάρλο κέρδισε τον Ρούμπλεφ. Έχει 1/3 και θέλει να φτάσει στο 50% με 2/4 μετά από το Lyon Open.

Αυτή ήταν η 32η νίκη του Έλληνα στο 2021 και είναι πρώτος στη σχετική λίστα!

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα ξεκινήσει με love service game στο 1ο σετ (1-0) και με νέο love service game θα φτάσει στο 2-1. Θα "απαντήσει" με τον ίδιο τρόπο για το 2-2 ο Ιταλός και θα φτάσει σε διπλό μπρέικ πόιντ.

Ο Έλληνας τενίστας θα τα σβήσει και τα 2 αλλά ο Ιταλός με την 3η ευκαιρία θα πετύχει μπρέικ (3-2). Θα υπερασπιστεί το μπρέικ για το 4-2 και θα φτάσει στο 5-3. Ο Τσιτσιπάς θα μειώσει σε 5-4 και θα έχει μπρέικ πόιντ στο 10ο.

Θα το σβήσει ο Μουσέτι και με σερβίς βολέ θα κλείσει το σετ σε 39' με 6-4.

Στο 2ο σετ, ο Μουσέτι θα φτάσει σε μπρέικ πόιντ στο 3ο γκέιμ ο Τσιτσιπάς θα το σβήσει και θα προηγηθεί με 2-1. Ο Έλληνας θα έχει τριπλό μπρέικ πόιντ και θα το εκμεταλλευτεί για να πετύχει μπρέικ (3-1).

Θα κρατήσει το σερβίς του για το 4-1 και θα μειώσει σε 4-2 ο Ιταλός. Ο Μουσέτι με μπρέικ μειώνει σε 4-3 αλλά ο Τσιτσιπάς θα το πάρει αμέσως πίσω για το 5-3! Ο Μουσέτι θα σβήσει σετ πόιντ αλλά με το 2ο ο Έλληνας θα κλείσει στο 6-3.

Στο 3ο σετ ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα ξεκινήσει με μπρέικ (1-0) και με νέο μπρέικ θα φτάσει στο 3-0!

Ο Μουσέτι έχει ρίξει τα ποσοστά στο σερβίς και ο Τσιτσιπάς "πατάει" γκάζι για το 4-0. Νέο μπρέικ για το 5-0 και θα κλείσει το σετ στο 6-0 !

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κέρδισε το 90% των πόιντ στο 1ο σερβίς.

Too good in the end

2nd seed @steftsitsipas digs deep to fend off a spirited Musetti 4-6 6-3 6-0 to reach the final in Lyon! pic.twitter.com/bGo59cGKCr

— Tennis TV (@TennisTV) May 22, 2021