Ο Κώστας Σλούκας έδειξε προς τους φίλους του Ολυμπιακού τον αριθμό «7» και έκανε μια κίνηση πως εκείνοι βλέπουν αυτόν τον αριθμό με τα κιάλια, φέρνοντας έντονη αντίδραση από πλευράς εξέδρας.

Ο Κώστας Σλούκας, ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, λίγο πριν το φινάλε της αναμέτρησης στο ΣΕΦ, απευθύνθηκε προς την εξέδρα του Ολυμπιακού.

Συγκεκριμένα, έδειξε στο κοινό τον αριθμό «7» και έκανε κίνηση κιάλια. Με αυτό τον τρόπο ήθελε να δείξει ότι ο Ολυμπιακός κοιτάζει με κιάλια τις 7 κατακτήσεις EuroLeague του Παναθηναϊκού, κίνηση που έφερε και αντίδραση από την εξέδρα.