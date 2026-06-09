Σλούκας: Έβγαλε κιάλια κι έδειξε το «7» προς τους οπαδούς του Ολυμπιακού
Ο Κώστας Σλούκας, ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, λίγο πριν το φινάλε της αναμέτρησης στο ΣΕΦ, απευθύνθηκε προς την εξέδρα του Ολυμπιακού.
Συγκεκριμένα, έδειξε στο κοινό τον αριθμό «7» και έκανε κίνηση κιάλια. Με αυτό τον τρόπο ήθελε να δείξει ότι ο Ολυμπιακός κοιτάζει με κιάλια τις 7 κατακτήσεις EuroLeague του Παναθηναϊκού, κίνηση που έφερε και αντίδραση από την εξέδρα.
Το βίντεο με το «7» του Σλούκα:
Δείτε ΕπίσηςΛέοναρντ από το παρκέ του ΣΕΦ: «Ήρθα να υποστηρίξω τον Ολυμπιακό, ποτέ δεν ξέρεις για το μέλλον»
Kostas Sloukas shows Olympiacos’ fans the seven European titles of Panathinaikos✨👀
Via: X#paobc #olympiacosbc #greece pic.twitter.com/0kxta92Nk7— Basketballmaniacs_ (@bballmaniacs_) June 8, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.