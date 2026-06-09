Παναθηναϊκός: Ανέβασε βίντεο τη στιγμή που αποχωρεί ο Ρογκαβόπουλος και ακούγεται υβριστικό σύνθημα
Ο Έλληνας φόργουορντ ήταν ο μεγάλος άτυχος για τον Παναθηναϊκό καθώς λίγα δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του ημιχρόνου τραυματίστηκε χωρίς να έρθει σε επαφή με κάποιον παίκτη.
Αμέσως προκλήθηκε έντονη ανησυχία στις τάξεις της ομάδας, με τον ίδιο να ξεσπάει σε κλάματα όντας ξαπλωμένος στο παρκέ. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε υποβασταζόμενος στα αποδυτήρια.
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανέβασε σχετικό βίντεο στα social media όπου ακούγονται οι φίλοι του Ολυμπιακού να χρησιμοποιούν υβριστικό σύνθημα κατά των «πρασίνων» τη στιγμή που αποχωρούσε ο Νίκος Ρογκαβόπουλος από το παρκέ.
Δείτε το σχετικό βίντεο
June 8, 2026
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