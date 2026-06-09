Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανέβασε ένα βίντεο στα social media όπου ακούγονται οι φίλοι του Ολυμπιακού να φωνάζουν υβριστικό σύνθημα μετά τον τραυματισμό του Ρογκαβόπουλου.

Ο Έλληνας φόργουορντ ήταν ο μεγάλος άτυχος για τον Παναθηναϊκό καθώς λίγα δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του ημιχρόνου τραυματίστηκε χωρίς να έρθει σε επαφή με κάποιον παίκτη.

Αμέσως προκλήθηκε έντονη ανησυχία στις τάξεις της ομάδας, με τον ίδιο να ξεσπάει σε κλάματα όντας ξαπλωμένος στο παρκέ. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε υποβασταζόμενος στα αποδυτήρια.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανέβασε σχετικό βίντεο στα social media όπου ακούγονται οι φίλοι του Ολυμπιακού να χρησιμοποιούν υβριστικό σύνθημα κατά των «πρασίνων» τη στιγμή που αποχωρούσε ο Νίκος Ρογκαβόπουλος από το παρκέ.