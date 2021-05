Ο Νόβακ Τζόκοβιτς και ο Ράφα Ναδάλ θα "μονομαχήσουν" για τον τίτλο στο Italian Open 2021.

O Σέρβος Νο1 κόσμου επικράτησε σε 2.44' με 6-3, 6-7 (5), 6-2 του Ιταλού Λορέντζο Σόνεγκο στον 2ο ημιτελικό και θα παίξει την Κυριακή (18:00, Cosmote Sport 6) στον τελικό με τον Ράφα Ναδάλ για τον τίτλο στη Ρώμη.

Αυτός θα είναι ο 12ος τελικός του Ισπανού στη Ρώμη και ο 11ος για τον Σέρβο. Ο Ναδάλ έχει 9/11 με τον Τζόκοβιτς να του έχει πάρει 2 τίτλους και ο Σέρβος έχει 5 νίκες και 5 ήττες σε τελικούς!

Ο Τζόκοβιτς έχει 36 τίτλους Masters και ο Ναδάλ έχει 35!

Ο 57ος αγώνας Ναδάλ-Τζόκοβιτς

Η τελευταία τους συνάντηση σε τελικό στη Ρώμη ήταν το 2019 με τον Ναδάλ να επικρατεί με 6-0, 4-6, 6-1 ενώ έχουν να παίξουν από τον τελικό του Roland Garros 2020 τον οποίο και κέρδισε με 3-0 σετ ο Ισπανός.

Αυτή θα είναι η 57 συνάντηση τους με τον Τζόκοβιτς να έχει 29 νίκες και τον Ναδάλ 27.

Στη Ρώμη έχουν παίξει σε 5 τελικούς. Ο Ναδάλ που έχει 9 τίτλους και ψάχνει τον 10ο έχει κατακτήσει απέναντι στον Τζόκοβιτς (5 τίτλους) τον τίτλο το 2009, το 2012 και το 2019 και ο Σέρβος το 2011 και το 2014.

Η "μάχη" Τζόκοβιτς-Σόνεγκο

Στο 1ο σετ, ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα φτάσει σε διπλό μπρέικ πόιντ στο 4ο και θα φτάσει με μπρέικ στο 3-1! Θα υπερασπιστεί το μπρέικ για το 4-1 και με το σερβίς του θα κλείσει το σετ στο 6-3.

Στο 2ο σετ, ο Λορέντζο Σόνεγκο θα προηγηθεί με 2-1 και 4-3. Ο Σόνεγκο θα σβήσει 2 μπρέικ πόιντ και θα προηγηθεί με 5-4! O Τζόκοβιτς αφού σβήσει 2 σετ πόιντ θα φτάσει σε διπλό μπρέικ πόιντ και με μπρέικ θα πάει στο 6-5!

Δυο σβησμένα ματς πόιντ!

Ο Ιταλός θα σβήσει 2 ματς πόιντ και με μπρέικ θα ισοφαρίσει σε 6-6. Στο τάι μπρέικ ο "Νόλε" αρχίζει με 3-0 και ο Σόνεγκο θα πάρει πίσω το μίνι μπρέικ (4-3) με διπλό λάθος του αντιπάλου του.

Ισοφαρίζει σε 4-4 ο Ιταλός με το κοινό να τον αποθεώνει και να του δίνει δύναμη για το 5-4. Ο Σόνεγκο θα φτάσει σε διπλό σετ πόιντ και με την 2η ευκαιρία θα επικρατήσει με 7-6 (5).

Στο 3ο σετ ο Τζόκοβιτς θα σβήσει με το "καλημέρα" τριπλό μπρέικ πόιντ (1-0) και θα προηγηθεί με 3-1 με μπρέικ!

Θα υπερασπιστεί το μπρέικ του για το 4-1 και ο Σόνεγκο μειώνει σε 4-2. Ο Τζόκοβιτς θα κλείσει το σετ και το παιχνίδι στο 6-2.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς είχε 34 winners και 19 αβίαστα και ο Λορέντζο Σόνεγκο είχε 33-31.

