Italian Open: Η Σβιάτεκ αντίπαλος της Πλίσκοβα στον τελικό (vids)

Στον πρώτο τελικό WTA 1000 της καριέρας της θα παίξει την Κυριακή η Ίγκα Σβιάτεκ.

Η 19χρονη από την Πολωνία η οποία το 2020 κατέκτησε το Roland Garros απέκλεισε στον ημιτελικό του Italian Open με 7-6 (3), 6-3 την 17χρονη Κόκο Γκάουφ (ΗΠΑ) και θα διεκδικήσει τον 2ο τίτλο της στο 2020 και τον 3ο στην καριέρα της την Κυριακή (15:30, Cosmote Sport 6) από την Καρολίνα Πλίσκοβα.

Οι δυο τους έχουν παίξει μονάχα σε τουρνουά (εκτός WTA) τον Αύγουστο του 2020 στην Τσεχία με την Σβιάτεκ να επικρατεί με 6-1,6-7,10-4.

Από την μια η 19χρονη και από την άλλη η 29χρονη. Η Πλίσκοβα έχει 2 σερί τελικούς στη Ρώμη και τίτλο το 2019 ενώ το 2020 είχε αποσυρθεί λόγω τραυματισμού από τον τελικό με την Σιμόνα Χάλεπ.

Η Πλίσκοβα που έχει φτάσει στο Νο1 και σήμερα είναι στο Νο9 διεκδικεί τον 16ο τίτλο της και η Σβιάτεκ είναι στο Νο14 και εάν πάρει τον τίτλο θα εισέλθει για πρώτη φορά στο top-10 της παγκόσμιας κατάταξης.

On Sunday @InteBNLdItalia, Iga Swiatek will play Karolina Pliskova for her 1st WTA 1000 title, 2nd title of the season, and a spot in the Top 10.

Follows up her win over Elina Svitolina this morning with a 76 63 win over Coco Gauff. #ibi21 pic.twitter.com/l0kDUDXM9L

