Στο τουρνουά της Γενεύης (ATP 250) που αρχίζει στις 17/5 θ' αγωνιστεί ο Ρότζερ Φέντερερ.

Ο Ελβετός επιστρέφει στο χώμα μετά από το 2019 και θα παίξει στο 2ο τουρνουά του στο 2021 μετά από την Ντόχα και έμαθε το μονοπάτι του μετά από την κλήρωση.

Ο Ρότζερ Φέντερερ θα ξεκινήσει από τον 2ο γύρο με τον νικητή του αγώνα Τζόρνταν Τόμπσον και Πάμπλο Αντουχάρ ενώ στη συνέχεια θα συναντήσει τον Κρίστιαν Γκάριν ή τον Μάριν Τσίλιτς.

Στα ημιτελικά με τον Κάσπερ Ρουντ. Στο τουρνουά συμμετέχουν ακόμη στην άλλη πλευρά του ταμπλό οι Σαποβάλοφ, Ντιμιτρόφ και Φονίνι.

Look who's arrived on the clay courts of Geneva

Hey, @rogerfederer!

@Isabellemusy) pic.twitter.com/rrd7lim7Fo

— Tennis TV (@TennisTV) May 14, 2021