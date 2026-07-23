NBA: Οι Χόρνετς ενδιαφέρονται για τον Σρέντερ
Οι Χόρνετς τσεκάρουν την περίπτωση του Ντένις Σρέντερ! Η τελική απόφαση του Λεμπρόν Τζέιμς θα επηρεάσει πολλές κινήσεις στο NBA και μία από αυτές φαίνεται να είναι και ο επόμενος σταθμός του Γερμανού γκαρντ.
Πιο συγκεκριμένα, ο Μάικλ Σκότο του HoopsHype αναφέρει πως οι Κλίβελαντ Καβαλίερς είναι διατεθειμένοι να θυσιάσουν κάποιους παίκτες τους, προκειμένου να πείσουν τον Βασιλιά να επιστρέψει στο Οχάιο. Ένας από αυτούς είναι και ο 33χρονος Ντένις Σρέντερ, που έχει πλούσια καριέρα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.
Ο MVP του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2023 και του Ευρωμπάσκετ του 2025 θα απασχολήσει τους Σάρλοτ Χόρνετς, οι οποίοι επιθυμούν να ενισχύσουν την περιφέρειά τους. Ο Ντένις ο... τρομερός έχει αγωνιστεί σε 11 ομάδες της λίγκας και άρχισε την περυσινή σεζόν στους Κινγκς, προτού γίνει ανταλλαγή στους Καβς.
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