Αποχώρησε για Ολλανδία σήμερα (23/07) ο Βόλος, εκεί όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας για την επόμενη αγωνιστική σεζόν.

Η αποστολή της ομάδας του Βόλου αναχώρησε σήμερα (23/07) για Ολλανδία, εκεί όπου μέχρι τις 4 του Αυγούστου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Στο διάστημα αυτό οι «κυανέρυθροι» θα δώσουν τρεις φιλικούς αγώνες με ισχυρές ομάδες της χώρας και πιο συγκεκριμένα με τις Καμπούρ, Γκρόνιγκεν και Χέρακλες.

Ο προπονητής του συλλόγου, Κώστας Μπράτσος, πήρε μαζί του στη χώρα της τουλίπας 24 ποδοσφαιριστές, συμπεριλαμβανομένων όλων των νέων μεταγραφικών αποκτημάτων της ομάδας της Μαγνησίας.

Αναλυτικά η αποστολή του Βόλου που ταξίδεψε στην Ολλανδία:

Σιαμπάνης, Κοσέλεφ, Παπαθανασίου – Γεροφωκάς, Τζέκας, Τσερεβελάκης, Παπαστεργίου, Κρομύδας, Κάτσικας, Μύγας, Κάργας, Ες Σαουμπί, Μεντίλ, Λυκουρίνος, Τσοκάνης, Γκαραβέλας, Φάμπιο, Γρόσδης, Κόμπα, Τζόκα, Γκονζάλες, Φουρτάδο, Κύρκος, Λάμπρου, Ουρτάδο.