Στους "4" του Italian Open προκρίθηκε η Κόκο Γκάουφ .

Η 17χρονη Αμερικανίδα ήταν τυχερή αφου βρέθηκε πίσω με 6-4, 2-1 στον προημιτελικό της με την Άσλεϊ Μπάρτι αλλά το Νο1 κόσμου αποσύρθηκε λόγω τραυματισμού στο χέρι και έτσι η Γκάουφ είναι στα ημιτελικά.

Εκεί θα παίξει το Σάββατο με την Σβιάτεκ ή την Σβιτολίνα. Στον ημιτελικό προκρίθηκε η Μάρτιτς που απέκλεισε με 7-5,6-4 την Πεγκούλα αλλά και η Πλίσκοβα που έβγαλε νοκ άουτ με 4-6, 7-5, 7-6 (1) την Οσταπένκο.

@CocoGauff progresses to the @InteBNLdItalia semifinals after Barty is forced to retire through injury in the second set. pic.twitter.com/ZE0o45FMjD — wta (@WTA) May 14, 2021

@ashbarty takes the opening set 6-4! Will the World No.1 progress to the @InteBNLdItalia final four? pic.twitter.com/e13Syh87gb — wta (@WTA) May 14, 2021