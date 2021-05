Με τον διαιτητή του αγώνα του στον 2ο γύρο του Italian Open με αντίπαλο τον Τέιλορ Φριτζ τα έβαλε ο Νόβακ Τζόκοβιτς .

Ο Σέρβος που είναι στο Νο1 κόσμου επικράτησε με 6-3 στο 1ο σετ, αλλά στο 2ο άρχισε να βρέχει πιο έντονα και σε κάποια στιγμή πριν σερβίρει στο 10ο γκέιμ φώναξε στον διαιτητή: «Πόσο ακόμα θες να συνεχίσεις να παίζεις».

Εκεί όπου είχε στα χέρια του τις μπάλες (5-4) για να κλείσει το σετ τελικά δέχτηκε μπρέικ (5-5) και τότε ο διαιτητής διέκοψε! Σε κάποια στιγμή του αγώνα του έφταιγαν και οι πετσέτες.

Στη συνέχεια ζήτησε συγνώμη από τον διαιτητή!

"How much do you wanna play ? I asked you three times, you are not checking anything" #Djokovic #IBI21 pic.twitter.com/9VGDLPZYKX

— Tennis GIFs (@tennis_gifs) May 11, 2021