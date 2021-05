Το πρώτο βήμα για την υπεράσπιση του τίτλου που κατέκτησε το 2020 στη Ρώμη πραγματοποίησε ο Νόβακ Τζόκοβιτς .

Ο Σέρβος που είναι στο Νο1 κόσμου επικράτησε με 6-3, 7-6 (5) του Τέιλορ Φριτζ για τον 2ο γύρο του Italian Open και θα παίξει την Πέμπτη στη φάση των "16" με τον Φόκινα ή τον Νόρι για μια θέση στον προημιτελικό.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς που δεν έπαιξε στην Μαδρίτη κυνηγάει στη Ρώμη τον 37ο τίτλο Masters του!

Ο αγώνας διακόπηκε στο 10ο γκέιμ του 2ου σετ λόγω βροχής και ξεκίνησε μετά από 3 ώρες.

Σ' άλλα παιχνίδια της ημέρας ο φιναλίστ του Madrid Open Ματέο Μπερετίνι απέκλεισε με 4-6, 6-2,6-4 τον Νικολόζ Μπασιλασβίλι στον 1ο γύρο και ο Φελίξ Οζέ Αλιασίμ κέρδισε το Νο10 κόσμου και φιναλίστ του Italian Open 2020 Ντιέγκο Σβάρτσμαν με 6-1, 6-3.

Ακόμη ο Σόνεγκο απέκλεισε με 6-4,5-7, 6-4 τον Μονφίς και ο Νισικόρι μετά από την απόσυρση του Καρένιο Μπούστα είναι χωρίς αγώνα στον 3ο γύρο.

Ο αγώνας

Στο 1ο σετ ο Τζόκοβιτς αρχίζει με μπρέικ (2-0) και θα κρατήσει το σερβίς του για να φτάσει στο 6-3! Στο 2ο ο "Νόλε" ξεκινάει πάλι με μπρέικ (1-0) αλλά ο Φριτζ θα το πάρει πίσω για το 2-2.

Italian Open: Το ξέσπασμα του Τζόκοβιτς στον διαιτητή! (vid)

Νέο μπρέικ από τον Σέρβο για το 3-2 ο οποίος και θα σβήσει 3 μπρέικ πόιντ στο 8ο γκέιμ για να φτάσει στο 5-3! O Φριτζ θα πάρει πίσω το μπρέικ για το 5-5!

Μετά από 3 ώρες διακοπής οι δυο παίκτες επιστρέφουν στο κορτ για να συνεχίσουν. Ο Τζόκοβιτς θα οδηγήσει το σετ στο τάι μπρέικ και θα πάρει το εισιτήριο.

The defending champion is up and running in Rome! World No.1 @DjokerNole defeats Fritz 6-3 7-6(5) to move into R3.#IBI21 pic.twitter.com/klKHFXtoRS — Tennis TV (@TennisTV) May 11, 2021

Quick refresher of where we left things before the rain delay #IBI21 pic.twitter.com/WXgPl7GWjW — ATP Tour (@atptour) May 11, 2021