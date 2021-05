Τέλος στα όνειρα της Μαρίας Σάκκαρη για πρόκριση στους "8" του Madrid Open έβαλε η Καρολίνα Μούτσοβα .

Η Τσέχα (Νο20) επικράτησε σε 2.36' στο "Μανόλο Σαντάνα" με 6-0, 6-7 (9), 7-5 της Ελληνίδας (Νο19) και θα παίξει στον προημιτελικό της Τετάρτης (16:00) με την Αναστασία Παβλτιουτσένκοβα (5-7, 6-7 (8), 6-3 την Μπράντι).

Η Μαρία Σάκκαρη αν και ξεκίνησε πολύ άσχημα το παιχνίδι από τα μέσα του 2ου βελτιώθηκε, βρήκε λύσεις, έσβησε 2 ματς πόιντ και ισοφάρισε με το 5ο σετ πόιντ σε 1-1. Στο 3ο αν και προηγήθηκε με 5-3 και έσβησε και 3ο ματς πόιντ έχασε το παιχνίδι από την καλύτερη στα "σημεία" και πιο σταθερή Καρολίνα Μούτσοβα.

Πλέον η Ελληνίδα στρέφει το ενδιαφέρον της στη Ρώμη (10/5) και φεύγει από την Μαδρίτη με τις 2 πρώτες νίκες της καριέρας της στο κυρίως ταμπλό.

Χωρίς αντίσταση!

Στο 1ο σετ, η Μαρία Σάκκαρη θα σβήσει 3 μπρέικ πόιντ αλλά η Καρολίνα Μούτσοβα θα εκμεταλλευτεί το 4ο μπρέικ πόιντ για να πετύχει μπρέικ (1-0). Με το σερβίς της η Τσέχα θα φτάσει στο 2-0 και θα έχει διπλό μπρέικ πόιντ στο 3ο γκέιμ.

Με ψυχραιμία η Μούτσοβα θα πετύχει και 2ο μπρέικ (3-0) και στο 4-0. Έχοντας και την τύχη με το μέρος της η Τσέχα θα φτάσει και σε 3ο μπρέικ (5-0) και με το σερβίς της θα κλείσει το σετ στο 6-0!

Η Ελληνίδα στο 1ο σετ είχε 15 αβίαστα λάθη και η Τσέχα μόλις 4.

Ισοφάριση στο τάι μπρέικ!

Η Μαρία Σάκκαρη θα κερδίσει το 1ο της γκέιμ στο ξεκίνημα του 2ου σετ (1-0) αλλά η Καρολίνα Μούτσοβα θα έχει διπλό μπρέικ πόιντ και με μπρέικ θα προηγηθεί με 2-1. Η Ελληνίδα θα έχει μπρέικ πόιντ στο 4ο γκέιμ και θα πετύχει μπρέικ για να ισοφαρίσει σε 2-2.

Το 3-2 είναι για την Σάκκαρη όμως η Μούτσοβα ισοφαρίζει σε 3-3. Με love service game η Ελληνίδα πάει στο 4-3 και θα φτάσει σε μπρέικ πόιντ στο 8ο γκέιμ.

Η Μούτσοβα θα το σβήσει αλλά η Σάκκαρη θα έχει νέο μπρέικ πόιντ το οποίος όμως δεν θα εκμεταλλευτεί. Έστω και με δυσκολία η Τσέχα ισοφαρίζει σε 4-4 και η Ελληνίδα με love service game είναι στο 5-4.

H Τσέχα με μεγάλη ψυχραιμία θα σβήσει 2 σετ πόιντ (μπρέικ πόιντ) και θα ισοφαρίσει σε 5-5. Η Σάκκαρη κρατάει το σερβίς της για το 6-5 και με love service game η Μούτσοβα θα οδηγήσει το σετ στο τάι μπρέικ.

Εκεί η Ελληνίδα θα προηγηθεί με 5-0 αλλά η Τσέχα θα ισοφαρίσει σε 5-5. H Μούτσοβα θα φτάσει σε ματς πόιντ, η Σάκκαρη θα το σβήσει (6-6) αλλά θα δώσει με λάθος της 2ο ματς πόιντ στην Τσέχα.

Το σβήνει και αυτό η Σάκκαρη (7-7) και θα φτάσει σε σετ πόιντ. Η Μούτσοβα ισοφαρίζει σε 8-8 αλλά θα δώσει νέο σετ πόιντ στην Σάκκαρη. Σβήνει και το 4ο συνολικά σετ πόιντ της Σάκκαρη η Μούτσοβα αλλά η Ελληνίδα θα έχει νέο σετ πόιντ.

Με το 5ο θα τα καταφέρει και με 7-6 (9) θα ισοφαρίσει σε 1-1. Στο 2ο τα αβίαστα είναι 23-22 για την Σάκκαρη.

Πήρε την πρόκριση

Η Μαρία Σάκκαρη αρχίζει το 3ο με μπρέικ (1-0) και η Καρολίνα Μούτσοβα θα φτάσει σε διπλό μπρέικ πόιντ στο 4ο γκέιμ. Η Ελληνίδα θα τα σβήσει αλλά η Τσέχα θα έχει και 3ο και θα πάρει πίσω το μπρέικ (2-2).

Διπλό μπρέικ πόιντ για την Σάκκαρη στο 5ο και με μπρέικ θα πάει στο 3-2! H Μούτσοβα θα έχει μπρέικ πόιντ και θα ισοφαρίσει σε 3-3 με μπρέικ. Η Σάκκαρη "απαντά" με νέο μπρέικ για το 4-3 και θα υπερασπιστεί το μπρέικ για το 5-3.

Με love service game μειώνει σε 5-4 η Τσέχα και θα έχει διπλό μπρέικ πόιντ στο 10ο γκέιμ. Με μπρέικ θα ισοφαρίσει σε 5-5 και θα κρατήσει το σερβίς της για το 6-5. Η Μούτσοβα θα φτάσει σε διπλό ματς πόιντ αλλά η Σάκκαρη θα σβήσει και 3ο ματς πόιντ στο παιχνίδι.

Με το 4ο η Μούτσοβα θα κερδίσει το παιχνίδι.

Εκτός συνέχειας η Χάλεπ

Σ' άλλα παινχίδια του 3ου γύρου στο ταμπλό των γυναικών η φιναλίστ του 2019 Σιμόνα Χάλεπ αποκλείστηκε με 6-4,5-7,5-7 από την Ελίζ Μέρτενς η οποία θα παίξει την Τετάρτη στον προημιτελικό με την Αρίνα Σαμπαλένκα (6-1,6-2 την Πεγκούλα).

Από την άλλη η Άσλεϊ Μπάρτι (Νο1) απέκλεισε με 7-5, 6-4 την νικήτρια του Roland Garros 2020 Ίγκα Σβιάτεκ και θα συναντήσει στον προημιτελικό (5/5) την Πέτρα Κβίτοβα που έβγαλε νοκ άουτ την Βερόνικα Κουντερμέτοβα.

Σε προημιτελικό θα δούμε και την Πάουλα Μπαντόζα απέναντι στην Μπελίντα Μπένσιτς.

A magic match in The Magic Box! @karomuchova7 battles past No.16 seed Maria Sakkari 6-0, 6-7(9), 7-5 to book her spot in the @MutuaMadridOpen final pic.twitter.com/IOgJpiihXM — wta (@WTA) May 4, 2021