Μόνο στον τελικό του Madrid Open μπορεί να συναντηθούν ο Στέφανος Τσιτσιπάς και ο Ράφα Ναδάλ .

Βάσει της κλήρωσης της Μεγάλης Παρασκευής ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι στην ίδια πλευρά του ταμπλό με τον "κακό" στο χώμα Ντανίλ Μεντβέντεφ με τον οποίο μπορεί να παίξει στον ημιτελικό ενώ από την άλλη πλευρά το Νο1 του ταμπλό ο Ράφα Ναδάλ είναι μαζί με το Νο3 Ντομινίκ Τιμ και μπορεί να παίξουν στον ημιτελικό.

Ο Έλληνας τενίστας που είναι στο Νο5 κόσμου και στο Νο4 του ταμπλό λόγω της απουσίας του Νόβακ Τζόκοβιτς, περνάει χωρίς αγώνα στον 2ο γύρο και εκεί θα παίξει με τον Μπενουά Περ ή τον Νικολόζ Μπασιλασβίλι.

Στον 3ο γύρο θα συναντήσει τον Φελίξ Οζέ Αλιασίμ και στους "8" τον Ντιέγκο Σβάρτσμαν.

Θυμίζουμε ότι το 2019 που διεξήχθη για τελευταία φορά το Madrid Open ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε αποκλείσει τον Ράφα Ναδάλ στον ημιτελικό και στον τελικό είχε ηττηθεί από τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Ράφα Ναδάλ θα ξεκινήσει το 2021 απέναντι σε Μαναρινό ή Αλκαράζ ενώ στον 3ο γύρο θα βρει τον Γιανίκ Σίνερ. To τουρνουά αρχίζει στις 3/5.

Οι πιθανοί προημιτελικοί:

Ναδάλ-Ζβέρεφ

Τιμ-Ρούμπλεφ

Σβάρτσμαν-Τσιτσιπάς

Μπερετίνι-Μεντβέντεφ.

Στο μεταξύ στο Μόναχο ο Ίλια Ιβάσκα έκανε την έκπληξη και άφησε εκτός ημιτελικών τον 2 φορές νικητή και Νο6 κόσμου Αλεξάντερ Ζβέρεφ .

Ο 27χρονος Λευκορώσος αν και βρέθηκε πίσω με 7-6 (5), 5-4 (με μπρέικ) πήρε το 2ο σετ με 7-5 επικράτησε και στο 3ο με 6-3 και είναι στα ημιτελικά όπου θα παίξει με τον Στρουφ.

Αυτή είναι και η πρώτη top-10 νίκη για τον Ιβάσκα ο οποίος είναι στο Νο107.

