Φέντερερ: Δημοπρατεί συλλεκτικά αντικείμενα του για καλό σκοπό (pic)

Μέσα από δυο δημοπρασίες που θα πραγματοποιηθούν μέσω του οίκου Christies' τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2021 ο Ρότζερ Φέντερερ φιλοδοξεί να συγκεντρώσει το ποσό των 1,5 εκατομμυρίων λιρών το οποίο θα πάει στο Roger Federer Foundation που ενισχύει παιδιά κυρίως στη Νότια Αφρική.

Ο σπουδαίος Ελβετός τενίστας αποφάσισε να βγάλει σε δημοπρασία αντικείμενα από την καριέρα του όπως για παράδειγμα, την ρακέτα με την οποία έπαιξε στον τελικό του Wimbledon 2007 κόντρα στον Ράφα Ναδάλ, την ρακέτα του τελικού του Roland Garros 2009, τα παπούτσια του τελικού του Wimbledon 2005.

«Κάθε κομμάτι που θα δοθεί στη δημοπρασία, είναι ένα κομμάτι της προσωπικής μου ιστορίας και θα έχω την ευκαιρία να το μοιραστώ με τον κόσμο. Το πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι θα ενισχυθεί το RF Foundation στις εκπαιδευτικές υπηρεσίες που παρέχει στην Αφρική», είπε ο Ρότζερ Φέντερερ.

We are honoured to present two unique sales comprising Roger Federer's personal sporting memorabilia sold to benefit the @rogerfedererfdn who help deliver educational resources to children in Africa and Switzerland: https://t.co/oebumkEVsK #christiesxfederer pic.twitter.com/OkZ93Je9Ht

— Christie's (@ChristiesInc) April 28, 2021