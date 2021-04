Madrid Open: Δεν ταξιδεύει στη Μαδρίτη ο Τζόκοβιτς (pic)

Εκτός Madrid Open 2021 θα μείνει ο Νόβακ Τζόκοβιτς .

Ο Σέρβος (Νο1) αποφάσισε να μην ταξιδέψει στη Μαδρίτη για το πρώτο χωμάτινο Masters που αρχίζει στις 3/5 και έτσι δεν θα υπερασπιστεί τον τίτλο που κατέκτησε το 2019, στον τελικό με τον Στέφανο Τσιτσιπά.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς δήλωσε ότι προτεραιότητα του είναι το Roland Garros και λογικά θα τον δούμε στην Ρώμη και στο Masters που ακολουθεί αυτό της Μαδρίτης. Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έχει 3 τίτλους στο Madrid Open ενώ στην κορυφή είναι με 5 ο Ράφα Ναδάλ.

Μετά από αυτή την εξέλιξη στο Νο1 στη Μαδρίτη είναι ο Ράφα Ναδάλ.

Novak Djokovic will not be playing in the Mutua Madrid Open.

"Sorry that I won’t be able to travel to Madrid this year and meet all my fans”, said @DjokerNole. “It’s been two years already, quite a long time. Hope to see you all next year!”.

