Μόνο τα τυπικά απομένουν για την ανακοίνωση της συμφωνίας του Κολοσσού με τον Σι Τζέι Χάρις, σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta.

Άλλο ένα «χτύπημα» έκανε ο Κολοσσός στην μεταγραφική αγορά, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta συμφώνησε με τον Σι Τζέι Χάρις (35χρ., 1.91). Ο Αμερικανός γκαρντ με την τεράστια εμπειρία, την τελευταία διετία αγωνίστηκε στο Περιστέρι έχοντας σημαντική συμβολή στην πορεία της ομάδας στις υποχρεώσεις της σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Πρόκειται για έναν πολύ ποιοτικό γκαρντ, ο οποίος την περσινή σεζόν αγωνίστηκε σε 23 παιχνίδια με το Περιστέρι στην Stoiximan GBL έχοντας 10.17 πόντους μέσο όρο, 1.7 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 0.8 κλεψίματα σε 20:08 λεπτά συμμετοχής. Στο FIBA Europe Cup σε 12 παιχνίδια, είχε 11.2 πόντους μέσο όρο, 1.5 ριμπάουντ, 2.7 ασίστ και 0.6 κλεψίματα σε 19.9 λεπτά συμμετοχής.

Ο Σι Τζέι Χάρις αποτελεί τον έβδομο ξένο της ομάδας του Άρη Λυκογιάννη, καθώς έχουν ήδη ανακοινωθεί οι Τζόρνταν Μπαρνέτ, Πέιτον Γουίλις, Ντεβόντε Άπσον, Έζρα Μανιόν, Ρόκι Κρούζερ και Νίκολας Μπένσον.

Οι «θαλασσί» προχώρησαν στην απόκτηση και έβδομου ξένου, καθώς απαιτούνται αρκετά «όπλα» για την «φαρέτρα» του Άρη Λυκογιάννη, λόγω και των υποχρεώσεων της ομάδας στην Ευρώπη και το Basketball Champions League.



