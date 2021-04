Είναι έθιμο στη Βαρκελώνη ν' ανοίγουν σαμπάνιες μετά από τον τελικό του Barcelona Open αλλά δεν είναι συνηθισμένο οι σαμπάνιες να μην... βγάζουν αφρό.

Ο Ράφα Ναδάλ και ο Στέφανος Τσιτσιπάς μετά από τον σπουδαίο τελικό του Barcelona Open άνοιξαν σαμπάνιες, ο πρώτος για να γιορτάσει την κούπα και ο δεύτερος για την εμφάνιση του αλλά δυσκολεύτηκαν αφού οι σαμπάνιες δεν άφριζαν για να λούσουν ο ένας τον άλλον!

Πάντως κατάφεραν και ήπιαν σαμπάνια και έκαναν και πλακίτσα. Πάντως μετά από όλα αυτά ο Ράφα Ναδάλ έβαλε το μαγιό του και έκανε την καθιερωμένη βουτιά στην πισίνα για να γιορτάσει μαζί με τα ball boys.

The match didn't disappoint but the champagne after did #BCNOpenBS pic.twitter.com/8MKOBDD5WL — Tennis TV (@TennisTV) April 25, 2021

The least you need after that match @steftsitsipas pic.twitter.com/FSGyOB9ZFT — Tennis TV (@TennisTV) April 25, 2021