Ο Volos Elabet επισημοποίησε ακόμα μια προσθήκη με τον 27χρονο χαφ, Κέιντι Μπάρε, να εντάσσεται στο ρόστερ των Κυανέρυθρων.

Ο Volos Elabet ενισχύεται στη μεσαία γραμμή του με την απόκτηση του Κέιντι Μπάρε. Ο 27χρονος χαφ υπέγραψε στην ομάδα της Μαγνησίας αφού έμεινε πρόσφατα ελεύθερος από τη Σαραγόσα, με την οποία κατέγραψε συνολικά 47 συμμετοχές.

Ο Αλβανός μέσος στο παρελθόν έχει αγωνιστεί για τις Εσπανιόλ και Μάλαγα, ενώ έχει θητεύσει και στις ακαδημίες της Ατλέτικο Μαδρίτης. Παράλληλα, μετρά 29 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της πατρίδας του.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ

«Η ΠΑΕ Βόλος Elabet ανακοινώνει την απόκτηση του 28χρονου Αλβανού μέσου Keidi Bare. O Keidi Bare, αφού πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και από σήμερα αναμένεται να ξεκινήσει προπονήσεις. Ο Keidi Bare τα τελευταία δύο χρόνια αγωνιζόταν στην Σαραγόσα όπου κατέγραψε 47 συμμετοχές, ενώ στο παρελθόν έχει φορέσει τη φανέλα της Εσπανιόλ (118 συμμετοχές) και της Μάλαγα (48 αγώνες). Επιπλέον ο Keidi Bare έχει αγωνιστεί 29 φορές με την Εθνική Αλβανίας. Η ΠΑΕ Βόλος Elabet καλωσορίζει τον Keidi Bare στην οικογένεια της».



