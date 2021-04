Τον 12ο τίτλο του σε ισάριθμους τελικούς στο Barcelona Open κατέκτησε ο Ράφα Ναδάλ .

Ο κορυφαίος Ισπανός τενίστας επικράτησε σε 3 ώρες και 38' (o μεγαλύτερος στο 2021 σε best of three) με 6-4, 6-7 (6), 7-5 του Στέφανου Τσιτσιπά στoν τελικό του Barcelona Open και έφτασε τους 87 τίτλους καριέρας εκ των οποίων οι 61 είναι σε χωμάτινη επιφάνεια.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε σπουδαίο παιχνίδι, δεν υστέρησε του αντιπάλου του, αλλά ο Ράφα Ναδλαλ έφτασε σε μπρέικ στο κατάλληλο σημείο και "κλείδωσε" τη νίκη.

O Στέφανος Τσιτσιπάς θα σβήσει 2 ματς πόιντ στο 10ο γκέιμ του 2ου σετ και θα το πάρει στο τάι μπρέικ αλλά και ο Ράφα Ναδάλ θα σβήσει ματς πόιντ στο 3ο σετ και με το 3ο δικό του θα φτάσει στη νίκη!

Ο Ράφα Ναδάλ που έχει 12/12 τελικούς και μόλις ένα χαμένο σετ επιστρέφει την Δευτέρα στο Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης ενώ ο Στέφανος Τσιτσιπάς παραμένει στο Νο5.

Αυτή ήταν η 452 νίκη του Ισπανού σε χωμάτινη επιφάνεια και η 7η σε 9 αγώνες απέναντι στον Στέφανο Τσιτσιπά. O Έλληνας έχει πλέον 0/7 χαμένους τελικούς σε ATP 500 και 0/6 τελικούς με τους Big-3.

«Μίλησε» στο φινάλε ο Ναδάλ!

Στο 1ο σετ, ο Ράφα Ναδάλ αρχίζει με love service game και ο Στέφανος Τσιτσιπάς με δυσκολία κρατάει το σερβίς του για να ισοφαρίσει σε 1-1.

Ο Έλληνας θα φτάσει σε τριπλό μπρέικ πόιντ στο 3ο γκέιμ και χωρίς να χάσει πόντο θα πετύχει μπρέικ για το 2-1! Με love service game θα υπερασπιστεί το μπρέικ για το 3-1 και θα έχει μπρέικ πόιντ στο 5ο.

Ο Ράφα Ναδάλ θα το σβήσει όπως θα σβήσει και το 2ο και θα μειώσει σε 3-2. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς με το σερβίς του πάει στο 4-2. Ο Ισπανός μειώνει σε 4-3 και θα μπρέικ θα ισοφαρίσει σε 4-4.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα έχει 3 μπρέικ πόιντ στο 9ο γκέιμ αλλά ο Ράφα Ναδάλ θα κρατήσει το σερβίς του και θα προηγηθεί με 5-4. Με μπρέικ ο Ισπανός θα κλείσει στο 6-4 σε 59'.

Στο 1ο σετ ο Ναδάλ είχε 11 winners και 9 αβίαστα και ο Τσιτσιπάς 7-10. Τα μπρέικ πόιντ ήταν 2/3 για τον Ισπανό και 1/6 για τον Έλληνα.

Δυο σβησμένα ματς πόιντ και 1-1!

Στο 2ο σετ, ο Ράφα Ναδάλ θα συνεχίσει το σερί του (5-0 γκέιμ) για να προηγηθεί με 1-0 και ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα το σταματήσει γιατί ισοφαρίζει σε 1-1. Ο Έλληνας θα φτάσει σε διπλό μπρέικ πόιντ και με μπρέικ θα πάρει "κεφάλι" με 2-1.

Ο Ράφα Ναδάλ μειώνει σε 3-2 και με την 3η προσπάθεια θα φτάσει σε μπρέικ και θα ισοφαρίσει σε 3-3. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ισοφαρίζει σε 4-4 αλλά ο Ράφα Ναδάλ θα φτάσει στο 5-4.

Ο Έλληνας θα σβήσει 2 ματς πόιντ στο 10ο γκέιμ και ισοφαρίζει σε 5-5! Ο Ναδάλ θα σβήσει τριπλό μπρέικ πόιντ για το 6-5 αλλά ο Τσιτσιπάς θα στείλει το σετ σε τάι μπρέικ.

Εκεί ο Τσιτσιπάς θα φτάσει σε διπλό σετ πόιντ (6-4) αλλά ο Ναδάλ θα το σβήσει. Ο Ισπανός θα σερβίρει αλλά με διπλό σφάλμα θα δώσει 3ο σετ πόιντ και ο Έλληνας θα επικρατήσει με 7-6 (6).

Στο 2ο σετ ο Ναδάλ έχει 14 winners και 12 αβίαστα και ο Τσιτσιπάς 17-10.

Η κούπα στα χέρια του!

Στο 3ο σετ ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα προηγηθεί με 2-1. Ο Ράφα Ναδάλ ισοφαρίζει σε 2-2 και σε 3-3 και ο Στέφανος Τσιτσιπάς με love service game θα πάει στο 4-3.

Με το 2ο σερί love service game του ο Ισπανός θα ισοφαρίσει σε 4-4. Ο Τσιτσιπάς θα πάει στο 5-4 και θα έχει ματς πόιντ. Ο Ναδάλ θα το σβήσει για το 5-5 και θα έχει διπλό μπρέικ πόιντ στο 11ο γκέιμ.

Θα το σβήσει ο Τσιτσιπάς όπως θα σβήσει και το 3ο μπρέικ πόιντ. Ο Ράφα Ναδάλ θα έχει και 4ο με το οποίο θα φτάσει με μπρέικ στο 6-5. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα φτάσει σε μπρέικ πόιντ στο 12ο γκέιμ αλλά ο Ισπανός θα το σβήσει!

Θα φτάσει σε ματς πόιντ και θα κλείσει το παιχνίδι.

