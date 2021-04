Για άλλη μια φορά ο Ράφα Ναδάλ προκρίθηκε στους "8" στο Barcelona Open.

Ο Ράφα Ναδάλ απέκλεισε με 6-0, 2-6, 6-2 τον Ιάπωνα Κέι Νισικόρι στον 3ο γύρο του Barcelona Open και θα παίξει την Παρασκευή (17:00, Cosmote Sport 6) με τον Βρετανό Κάμερον Νόρι για μια θέση στον ημιτελικό του Σαββάτου.

Θυμίζουμε ότι ο Ράφα Ναδάλ έχει 11 τίτλους στο Barcelona Open με τελευταίο εκείνον του 2018 όπου είχε κερδίσει στον τελικό τον Στέφανο Τσιτσιπά . Όσο αφορά τους αγώνες του με τον Κέι Νισικόρι έφτασε στις 12 νίκες σε 14 παιχνίδια!

Αυτός θα είναι ο 3ος προημιτελικός του Ναδάλ στο 2021 και μάλιστα μετράει 2 ήττες από Τσιτσιπά (Australian Open) και Ρούμπλεφ (Monte Carlo Masters) στους 2 προηγούμενους.

Περίπατος με 6-0!

Στο 1ο σετ ο Ράφα Ναδάλ με μπρέικ θα φτάσει στο 2-0 και αφού σβήσει 2 μπρέικ πόιντ θα προηγηθεί με 3-0. Νέο μπρέικ για το 4-0 και με το σερβίς του ο Ισπανός θα πάει στο 5-0.

Θα πετύχει και 3ο μπρέικ ο Ράφα Ναδάλ και θα κλείσει στο 6-0.

Απάντησε ο Ιάπωνας

Το 2ο σετ αρχίζει με μπρέικ πόιντ του Νισικόρι αλλά ο Ναδάλ θα το σβήσει για το 1-0 και το 7-0 στα γκέιμ! Ο Ιάπωνας θα σβήσει μπρέικ πόιντ στο 2ο γκέιμ και θα ισοφαρίσει σε 1-1.

Με μπρέικ ο Νισικόρι πάει στο 2-1 και θα έχει δυο μπρέικ πόιντ στο 5ο γκέιμ.

Ο Ιάπωνας φτάνει στο 3-1 με μπρέικ και ο Ισπανός μειώνει σε 3-2. Θα κρατήσει το σερβίς του για το 4-2 ο Νισικόρι και με μπρέικ θα φτάσει στο 5-2. Θα κρατήσει το σερβίς του για το 6-2.

Ξανά στον προημιτελικό!

Στο 3ο σετ ο Νισικόρι αρχίζει με τριπλό μπρέικ πόιντ αλλά ο Ναδάλ θα τα σβήσει και τα 3! O Κέι Νισικόρι φτάνει σε μπρέικ πόιντ στο 3ο γκέιμ αλλά ο Ράφα Ναδάλ θα το σβήσει και με σμας θα πάει στο 2-1.

Είναι η σειρά του Ισπανού να φτάσει σε τριπλό μπρέικ πόιντ και θα πάει με μπρέικ στο 3-1.

Θα κρατήσει το σερβίς του για το 4-1 και θα φτάσει σε διπλό μπρέικ πόιντ! Σβήνει και τα 2 ο Ιάπωνας και θα μειώσει σε 4-2. Μπρέικ πόιντ για τον Νισικόρι αλλά το σβήνει ο Ναδάλ για το 5-2 και θα έχει ματς πόιντ. Ο Νισικόρι θα το σβήσει αλλά θα φτάσει και σε 2ο και θα κλείσει το σετ και το παιχνίδι.

Αυτή είναι η 63η νίκη του στο Barcelona Open όπου έχει μόλις 4 ήττες.

Another day, another battle @RafaelNadal defeats Nishikori 6-0 2-6 6-2 to make the quarter-finals and earn his 63rd (!) win in Barcelona #BCNOpenBS pic.twitter.com/KFU5YoXphR — Tennis TV (@TennisTV) April 22, 2021

Plucked it outta the sky perfectly @dieschwartzman with the wonderful touch..#BCNOpenBS pic.twitter.com/ytyIXhmZYA — Tennis TV (@TennisTV) April 22, 2021