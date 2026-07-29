Ο Άνας Σαλάχ-Εντίν είναι κοντά στον Ολυμπιακό και έχει συνεργαστεί με τον Αγιούμπ Ελ Καμπί για ένα από τα ωραιότερα γκολ στο Μαρόκο.

Ο Ολυμπιακός είναι προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τη Ρόμα για την απόκτηση του Άνας Σαλάχ-Εντίν όπως σας αποκάλυψε ο Κώστας Νικολακόπουλος στο Gazzetta, για την ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας.

Ο 24χρονος ακραίος μπακ είναι διεθνής με το Μαρόκο και αγωνίστηκε αρκετά λεπτά στο τωρινό Μουντιάλ στα γήπεδα των ΗΠΑ ωστόσο στον Πειραιά θα συναντήσει τον συμπατριώτη του, Αγιούμπ Ελ Καμπί.

Οι δύο τους έχουν συνεργαστεί σε ένα από τα ωραιότερα γκολ στην ιστορία του Copa Africa καθώς στην πρεμιέρα της διοργάνωσης τον περασμένο Γενάρη, ο 24χρονος αμυντικός ήταν ο άνθρωπος που έβγαλε μία εξαιρετική σέντρα προς τον επιθετικό του Ολυμπιακού και εκείνος σκόραρε με ανάποδο ψαλίδι.

Χάρη σε αυτό το τέρμα, το Μαρόκο πανηγύρισε τη νίκη με 2-0 επί της Κομόρες και έτσι ξεκίνησε ο δρόμος προς τον επεισοδιακό τελικό με τη Σενεγάλη. Μάλιστα αυτή είναι η μοναδική ασίστ του Μαροκινού αμυντικού σε 13 συμμετοχές με την εθνική ομάδα.