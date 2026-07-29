Διπλασιάστηκαν τα ρατσιστικά περιστατικά στα αγγλικά γήπεδα: Τα ανησυχητικά νούμερα που αποκάλυψε το Kick It Out

Έρευνα του Kick It Out έφερε στο φως μια τρεράστια και ανησυχητική αύξηση στα ποσοστά των περιστατικών βίας και ρατσισμού στο αγγλικό ποδόσφαιρο.

Η αγγλική οργάνωση Kick It Out προχώρησε σε μια έρευνα, τα ευρήμαυα της οποίας είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά μιας και αποκάλυψε αύξηση στα περιστατικά ρατσισμού κατά τη διάρκεια της προηγούμενης σεζόν.

Η συμπεριφορά αυτή μάλιστα εκδηλωνόταν κατά κύριο λόγο απέναντι σε μετανάστες και πρόσφυγες, με 39 αναφορές για συνθήματα κατά των μεταναστών να έχουν καταγραφεί για την περασμένη αγωνιστική περίοδο. Αυτός ο αριθμός είναι μεγαλύτερος από τις δύο προηγούμενες σεζόν μαζί!

Φράσεις όπως «στείλτε τους πρόσφυγες πίσω» ακούγονταν κατά κόρον στα αγγλικά γήπεδα, ενώ συνολικά οι καταγγελίες για κάθε μορφή διακρίσεων έφτασαν τις 1.744, σημειώνοντας άνοδο 25% και καταγράφοντας νέο αρνητικό ρεκόρ.

Ο ρατσισμός παραμένει η συχνότερη μορφή εκδήλωσης μίσους στα γήπεδα (45% του συνόλου με 792 περιστατικά), ενώ σημαντική αύξηση παρατηρήθηκε στον μισογυνισμό, την ισλαμοφοβία και την ομοφοβία.

Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της σχετικής έρευνας, τα αντίστοιχα περιστατικά στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο αυξήθηκαν κατά 33%, ενώ οι επιθέσεις κατά των διαιτητών έφτασαν τις 98, ισοφαρίζοντας το άθροισμα των τριών προηγούμενων ετών.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Kick It Out, Σάμιουελ Οκάφορ, τόνισε ότι η κατάσταση αυτή είναι ένας «καθρέφτης» για το τι πραγματικά συμβαίνει και στην αγγλική κοινωνία. Ωστόσο, μέσα σε αυτό το κλιμα το θετικό είναι ότι οι φίλαθλοι και οι ποδοσφαιριστές δείχνουν πλέον μεγαλύτερο θάρρος να καταγγέλλουν τη ρατσιστική βία που υφίστανται.