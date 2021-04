Barcelona Open: Με ανατροπή στους "16" ο Ναδάλ (vids)

Στους "16" του Barcelona Open προκρίθηκε ο Ράφα Ναδάλ .

Ο Ισπανός με τους 11 τίτλους και με το δικό του κορτ στο τουρνουά δυσκολεύτηκε αρκετά απέναντι στον Λευκορώσο (Νο111) Ίλια Ιβάσκα αλλά επικράτησε με 3-6, 6-2, 6-4 και θα παίξει την Πέμπτη στον 3ο γύρο με τον Κέι Νισικόρι ή τον Κρίστιαν Γκαρίν.

Στον 3ο γύρο προκρίθηκε και ο Φελίξ Οζέ Αλιασίμ ο οποίος απέκλεισε με 4-6, 6-3, 6-0 τον Λορέντζο Μουσέτι και θα παίξει με τον Ντένις Σαποβάλοφ και ο Αντρέι Ρούμπλεφ που κέρδισε με 6-4,6-3 τον Φεντερίκο Γκάιο και θα συναντήσει τον Ράμος Βινόλας.

Ο Ίλια Ιβάσκα ξεκίνησε πολύ καλά με μπρέικ στο 1ο γκέιμ και αφού έσβησε 2 μπρέικ πόιντ του Ράφα Ναδάλ έφτασε στο 2-0. Με δυσκολία ο Ισπανός κρατάει το σερβίς του για να μειώσει σε 2-1 και σε 3-2.

O Λευκορώσος θα κλείσει με άσο το 6ο γκέιμ για το 4-2 και θα φτάσει στο 5-3. Δεν σταμάτησε όμως εκεί και θα κλείσει το σετ με μπρέικ στο 6-3!

Ξεκίνημα με μπρέικ στο 2ο για τον Ράφα Ναδάλ (1-0) και με 2ο μπρέικ θα πάει στο 4-1. Θα υπερασπιστεί το σερβίς του για το 5-1 και θα κερδίσει με 6-2 το σετ για να ισοφαρίσει σε 1-1.

Στο 3ο σετ ο Ιβάσκα θα προηγηθεί με 2-1 με το σερβίς του και εν συνεχεία με 3-2. Ο Ράφα Ναδάλ θα ισοφαρίζει σε 3-3 και με μπρέικ θα πάει στο 4-3! Κρατάει το σερβίς του για το 5-3 και θα έχει ματς πόιντ.

Ο Ιβάσκα θα το σβήσει για το 5-4 αλλά θα χάσει το σετ στο 6-4.

Coming through in style! @RafaelNadal rallies from a set down to outlast Ivashka 3-6 6-2 6-4.

Round three awaits the 11-time champion! #BCNOpenBS pic.twitter.com/lCtEiuybPz

— Tennis TV (@TennisTV) April 21, 2021