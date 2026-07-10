Ισπανία - Βέλγιο: Οι ενδεκάδες των ομάδων
Το δεύτερο εισιτήριο για τα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου αποκτά σε λίγες ώρες κάτοχο, με Ισπανία και Βέλγιο να αναμετρώνται και τον νικητή να αντιμετωπίζει τη Γαλλία στην τετράδα. Λίγο πριν τη σέντρα, γνωστές έγιναν οι συνθέσεις των δύο αντιπάλων.
Οι ενδεκάδες των ομάδων
Ισπανία: Σιμόν - Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια - Ρόδρι, Ρούιθ - Γιαμάλ, Όλμο, Μπαένα - Ογιαρθάμπαλ
Βέλγιο: Κουρτουά - Καστάν, Ενγκόι, Μέχελε, Ντε Κάιπερ - Τίλεμανς, Ράσκιν - Τροσάρ, Ντε Μπρόινε, Ντοκού - Ντε Κετελάρε
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