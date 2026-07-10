Ισπανία - Βέλγιο: Οι ενδεκάδες των ομάδων

Γιάννης Πολιάς
Ισπανία - Βέλγιο: Οι ενδεκάδες των ομάδων
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Δείτε πώς θα παραταχθούν Ισπανία και Βέλγιο στο μεταξύ τους ματς για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το δεύτερο εισιτήριο για τα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου αποκτά σε λίγες ώρες κάτοχο, με Ισπανία και Βέλγιο να αναμετρώνται και τον νικητή να αντιμετωπίζει τη Γαλλία στην τετράδα. Λίγο πριν τη σέντρα, γνωστές έγιναν οι συνθέσεις των δύο αντιπάλων.

Οι ενδεκάδες των ομάδων

Ισπανία: Σιμόν - Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια - Ρόδρι, Ρούιθ - Γιαμάλ, Όλμο, Μπαένα - Ογιαρθάμπαλ

Βέλγιο: Κουρτουά - Καστάν, Ενγκόι, Μέχελε, Ντε Κάιπερ - Τίλεμανς, Ράσκιν - Τροσάρ, Ντε Μπρόινε, Ντοκού - Ντε Κετελάρε

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    MUNDIAL Τελευταία Νέα