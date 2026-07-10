Η Εθνική Εφήβων γνώρισε την ήττα από τη Ρουμανία σε φιλικό παιχνίδι που έλαβε χώρα στο κλειστό γυμναστήριο «Δαϊς» στα Εκπαιδευτήρια Δούκα.

Ενόψει της προετοιμασίας για το Eurobasket U18 η Εθνική μας ομάδας ηττήθηκε από τη Ρουμανία στο δεύτερο φιλικό της με 79-59.

Οι δύο ομάδες είχαν ένα ισορροπημένο πρώτο μισό με τους φιλοξενούμενους να δείχνουν σταθερά σημάδια βελτίωσης. Το επιμέρους 12-24 της τρίτης περιόδου τους βοήθησε να χτίσουν μια διαφορά, την οποία αύξησαν στην τελική ευθεία του αγώνα για να φτάσουν στη νίκη με 79-59.

Καλύτεροι για την Εθνική μας οι Ζούπας και Χαρτώνας οι οποίοι πέτυχαν από 16 και 13 πόντους αντίστοιχα.

Οι επόμενοι αγώνες προετοιμασίας της Εθνικής Εφήβων θα διεξαχθούν στην Αγρόπολη όπου θα αντιμετωπίσει την οικοδέσποινα Ιταλία (17/7), την Ισπανία (18/7) και την Γαλλία (19/7).

Δεκάλεπτα: 21-17, 38-39, 50-63, 59-79

Ελλάδα (Σκροπολίθας): Γυμνόπουλος 2, Ζούπας 16 (2), Βενετίδης 1, Θωμάκος 3, Κατσιγιάννης 3, Χατζηλάμπρου, Σκληρός 6, Μέγγος, Μπουζούλας 6 (1), Χαρτώνας 13, Γκίκας 2, Φυλακτάκης, Ασημένιος 5, Πούλος 2

Ρουμανία (Ιονέλ): Τσιουρέα 2, Τοπάι, Φομετέσκου 7 (1), Τσιουλίν, Ντιακονέσκου 2, Στανκουλέσκου, Φιλίπ 6, Ραγκόσα 29 (3), Στανέσκου 3, Σέκελι 2, Παντζάρου 10, Σέρμπαν 9 (1)