Με την 14η νίκη του σε 15 παιχνίδια απέναντι στον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ ο Ράφα Ναδάλ προκρίθηκε στα προημιτελικά του Monte Carlo Masters.

Ο Ισπανός με τα 11 τρόπαια στο Μονακό απέκλεισε σε 56' με 6-1, 6-1 τον Βούλγαρο στον 3ο γύρο και θα παίξει στον 16ο προημιτελικό του στο Monte Carlo είτε με τον Ρούμπλεφ είτε με τον Μπαουτίστα Αγκούτ.

Ο Ράφα Ναδάλ μοιάζει το μεγάλο φαβορί για τον τίτλο στο Monte Carlo. Θέλει τρεις νίκες και εάν το καταφέρει θα φτάσει στα 12 τρόπαια και θα επιστρέψει και στο Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης.

Επιπλέον μετά από τον αποκλεισμό του Νόβακ Τζόκοβιτς ο Ράφα Ναδάλ κυνηγάει να ισοφαρίσει και το ρεκόρ του Σέρβου με τα 36 Masters.

Οι πόντοι ήταν 55-26. Ο Ράφα Ναδάλ είχε 11 winners και 5 αβίαστα και ο Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ 17-32. Τα μπρέικ πόιντ ήταν 5/9 και 0/0 και τα διπλά σφάλματα 5-1.

Στα προημιτελικά προκρίθηκε και ο νικητής του 2019 Φάμπιο Φονίνι ο οποίος απέκλεισε με 6-2,7-6 (1) τον Κραϊνοβιτς και θα παίξει με τον Ρουντ ή τον Καρένιο Μπούστα.

Στο 1ο σετ ο Ράφα Ναδάλ με δυο συνεχόμενα μπρέικ θα φτάσει στο 4-0 και με το σερβίς του στο 5-0 με τον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ να έχει 3 διπλά λάθη στο 2ο γκέιμ που έδωσε το πρώτο μπρέικ!

Ο Ισπανός θα κλείσει το σετ στο 6-1! Οι πόντοι στο 1ο σετ είναι 28-13. Ο Ναδάλ έχει 5 winners-3 αβίαστα και ο Ντιμιτρόφ 8-15.

Ο Ράφα Ναδάλ αρχίζει με μπρέικ (1-0) στο 2ο σετ και με νέο μπρέικ θα πάει στο 3-0. Ο Ντιμιτρόφ θα σπάσει το ρακέτα του αλλά ο Ναδάλ θα απαντήσει με το 4-0!

Μειώνει σε 4-1 ο Βούλγαρος αλλά ο Ισπανός κλείνει με μπρέικ (6-1).

Done in an hour @RafaelNadal storms into the Monte-Carlo quarter-finals for the 16th consecutive time - beating Dimitrov 6-1 6-1#RolexMCMasters pic.twitter.com/lA3B0CbFHg

— Tennis TV (@TennisTV) April 15, 2021