Δείτε όσα πρέπει να ξέρετε για την Ντινάμο Κιέβου, που θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League.

Η Ντινάμο Κιέβου θα βρεθεί στο διάβα του ΠΑΟΚ στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League, με τους Ουκρανούς να νικούν στα πέναλτι την Ουνιβερσιτάτεα Κλουζ και να παίρνουν την πρόκριση.

Η ομάδα του Ιγκόρ Κόστιουκ, που κάθεται στον πάγκο από τον περασμένο Δεκέμβριο, τερμάτισε πέρυσι στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας του ουκρανικού πρωταθλήματος αλλά πήρε το εισιτήριο για τη δεύτερη τη τάξει διασυλλογική διοργάνωση της UEFA κατακτώντας το Κύπελλο.

Στο ρόστερ της, ξεχωρίζουν ο βετεράνος Γιαρμολένκο και οι νεαρότεροι Πονομαρένκο, Μπράζκο και Μιχάβκο, καθώς και οι παλιές καραβάνες στον σύλλογο, Μπουγιάλσκι και Σαπαρένκο, ενώ πρόσφατα επέστρεψε στην ομάδα από τον Δικέφαλο του Βορρά ο Τόμας Κεντζιόρα.

Η Ντινάμο έχει καλή παράδοση ενάντια σε ελληνικές ομάδες, μετρώντας 6-4-2, με δύο νίκες ενάντια στους Θεσσαλονικείς, 4-0 και 2-0, στο Κύπελλο Πρωταθλητριών της σεζόν 1976/77. Φυσικά, η αντίπαλος του ελληνικού συλλόγου δεν αγωνίζεται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις επί ουκρανικού εδάφους, με την Πολωνία και το Λούμπλιν να αποτελούν το... ορμητήριό της.