Στο πρώτο του παιχνίδι μετά από τις 21/2 ο Νόβακ Τζόκοβιτς εμφανίστηκε στο Monte Carlo Masters με συλλεκτικά παπούτσια.

Ο Σέρβος τενίστας απέναντι στον Γιανίκ Σίνερ φόρεσε παπούτσια στα οποία αναγράφεται ο αριθμός "311".

Είναι φυσικά οι 311 εβδομάδες του Νόβακ Τζόκοβιτς στο Νο1 κόσμου. Στις 8 Μαρτίου 2021 έφτασε τις 311 εβδομάδες και πήρε το μεγάλο ρεκόρ από τον Ρότζερ Φέντερερ ο οποίος από το 2018 είχε φτάσει στις 310!

Αυτή την εβδομάδα έφτασε στις 316 εβδομάδες.

'311'

A reminder of who owns most weeks on top of the ATP Rankings @DjokerNole #RolexMCMasters pic.twitter.com/R4Z5lhcphW

— Tennis TV (@TennisTV) April 14, 2021