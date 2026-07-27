ΠΑΟΚ: Ελεύθερη διάθεση διαρκείας με φόντο την τελευταία σεζόν της ιστορικής Τούμπας

Από σήμερα (27/7) ξεκινά η ελεύθερη διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας του ΠΑΟΚ, την ώρα που το βλέμμα στρέφεται και στο μεγαλύτερο έργο του συλλόγου, το νέο γήπεδο στην Τούμπα.

Ο ΠΑΟΚ μπαίνει από σήμερα το πρωί (10:00) στη δεύτερη περίοδο διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας, με την ελεύθερη πώληση να ξεκινά για όλους τους φιλάθλους μετά την ολοκλήρωση των ανανεώσεων των περσινών κατόχων.

Παράλληλα, όμως, εξελίξεις υπάρχουν και στο μεγαλύτερο έργο που αφορά το μέλλον του συλλόγου: το νέο γήπεδο στην Τούμπα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, την επόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση από τους εκπροσώπους των εταιρειών που έχουν αναλάβει τις μελέτες, με αντικείμενο την πρόοδο των εργασιών και τα επόμενα βήματα του project.

Όλα δείχνουν, μάλιστα, ότι η αγωνιστική περίοδος που ξεκίνησε θα είναι η τελευταία της ιστορικής Τούμπας στη σημερινή της μορφή. Εφόσον δεν υπάρξει κάποια απρόβλεπτη εξέλιξη, μετά το τέλος της σεζόν θα ανοίξει ο δρόμος για την επόμενη μεγάλη σελίδα στην ιστορία του συλλόγου.

Έτσι, η διάθεση των διαρκείας αποκτά και έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ανανεώσεων, κατά την οποία περισσότεροι από 12.000 περσινοί κάτοχοι εξασφάλισαν ξανά τη θέση τους στην Τούμπα, σειρά παίρνει πλέον το κοινό που επιθυμεί να αποκτήσει εισιτήριο διαρκείας για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Η δεύτερη φάση θα διαρκέσει έως την Τρίτη (28/7) στις 17:00, με τα εισιτήρια να διατίθενται ελεύθερα. Παράλληλα, οι περσινοί κάτοχοι που δεν ανανέωσαν στην πρώτη περίοδο εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα να κρατήσουν τη θέση τους στην προνομιακή τιμή.

Η διάθεση των διαρκείας θα διακοπεί προσωρινά την Τετάρτη (29/7) και την Πέμπτη (30/7), ώστε να τεθούν σε κυκλοφορία τα μεμονωμένα εισιτήρια για τη ρεβάνς του ΠΑΟΚ με τη Ντιναμό Κιέβου.

Η τρίτη και τελευταία περίοδος διάθεσης θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή (31/7) στις 10:00 έως τη Δευτέρα (4/8) στις 17:00, επίσης χωρίς περιορισμούς για το κοινό.