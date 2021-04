Sardegna Open: «Νταμπλ» από τον Σόνεγκο στο Κάλιαρι (vids)

Ιστορία έγραψε ο Λορέντζο Σόνεγκο στο Κάλιαρι.

Ο 25χρονος Ιταλός τενίστας που πριν από λίγους μήνες απέκλεισε το Νο1 κόσμου, τον Νόβακ Τζόκοβιτς, στη Βιέννη κατέκτησε και τους δυο τίτλους στο Sardegna Open.

Η αρχή για το Νο34 κόσμου (απλό) έγινε στο διπλό εκεί όπου μαζί με τον συμπατριώτη Αντρέα Βαβασόρι νίκησαν στον τελικό με 6-3,6-4 τους Σιμόνε Μπολέλι (Ιταλία)/Αντρέ Μολτένι (Αργεντινή).

Αυτός είναι ο πρώτος τίτλος για τον Σόνεγκο στο διπλό ενώ δεν έμεινε εκεί και κατέκτησε και τον 2ο τίτλο του στο απλό.

Στον τελικό επικράτησε με 2-6, 7-6 (4), 6-4 του Σέρβου Λάζλο Τζέρε ενώ στον ημιτελικό είχε αποκλείσει τον Αμερικανό Τέιλορ Φριτζ.

CAMPIONE

Lorenzo Sonego defeats Djere to become the first Italian man to win a title on home soil since Volandri in 2006! #SardegnaOpen pic.twitter.com/z3XnsVbO9z

— Tennis TV (@TennisTV) April 11, 2021