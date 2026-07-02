Μουντιάλ 2026: Σύνθημα... τίτλου για τις ΗΠΑ από Ποτσετίνο
Στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου βρίσκονται από τα ξημερώματα της Πέμπτης (2/7) οι ΗΠΑ, μετά το... χαλαρό 2-0 επί της Βοσνίας, παρότι αγωνίστηκαν με 10 ποδοσφαιριστές από το 64', λόγω της αποβολής του σκόρερ Μπαλογκάν.
Το σύνολο του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο πανηγύρισε νίκη σε νοκ-άουτ φάση μετά από 24 χρόνια και το μακρινό 2002 και πλέον θα αντιμετωπίσει το Βέλγιο (7/7, 03:00) για μια θέση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.
Η αισιοδοξία είναι διάχυτη στον κόσμο και τον όλο «οργανισμό» των εκ των διοργανωτών του Μουντιάλ, με τον Ποτσετίνο να εμφανίζεται αρκετά αισιόδοξος σε δηλώσεις του μετά το παιχνίδι. Ο άλλοτε προπονητής της Τότεναμ μεταξύ σοβαρού και αστείου αναρωτήθηκε γιατί να μην μπορέσει η δική του ομάδα να φτάσει μέχρι την κορυφή, ενώ παράλληλα τόνισε πως αυτή η γενιά των παικτών των ΗΠΑ φτιάχνει το δικό της legacy.
Could Mauricio Pochettino lead the USA to World Cup glory? 🏆 pic.twitter.com/ecxyTzhMOG— Match of the Day (@BBCMOTD) July 2, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.