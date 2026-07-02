Ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο εμφανίστηκε αρκετά αισιόδοξος μετά την πρόκριση των ΗΠΑ στους «16» του φετινού Μουντιάλ.

Στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου βρίσκονται από τα ξημερώματα της Πέμπτης (2/7) οι ΗΠΑ, μετά το... χαλαρό 2-0 επί της Βοσνίας, παρότι αγωνίστηκαν με 10 ποδοσφαιριστές από το 64', λόγω της αποβολής του σκόρερ Μπαλογκάν.

Το σύνολο του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο πανηγύρισε νίκη σε νοκ-άουτ φάση μετά από 24 χρόνια και το μακρινό 2002 και πλέον θα αντιμετωπίσει το Βέλγιο (7/7, 03:00) για μια θέση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Η αισιοδοξία είναι διάχυτη στον κόσμο και τον όλο «οργανισμό» των εκ των διοργανωτών του Μουντιάλ, με τον Ποτσετίνο να εμφανίζεται αρκετά αισιόδοξος σε δηλώσεις του μετά το παιχνίδι. Ο άλλοτε προπονητής της Τότεναμ μεταξύ σοβαρού και αστείου αναρωτήθηκε γιατί να μην μπορέσει η δική του ομάδα να φτάσει μέχρι την κορυφή, ενώ παράλληλα τόνισε πως αυτή η γενιά των παικτών των ΗΠΑ φτιάχνει το δικό της legacy.