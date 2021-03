Στον πρώτο ημιτελικό Masters της καριέρας του προκρίθηκε ο Γιανίκ Σίνερ.

Ο 19χρονος Ιταλός τενίστας απέκλεισε με 7-6 (5), 6-4 τον Αλεξάντερ Μπούμπλικ και θα παίξει την Παρασκευή στον ημιτελικό με τον Μεντβέντεφ ή τον Μπαουτίστα Αγκούτ.

Ο Γιανίκ Σίνερ από το Νο31 έχει φτάσει στο Νο24 ενώ εάν κατακτήσει τίτλο θ' ανέβει στο Νο14!

Ο Ιταλός είχε 36 winners και 30 αβίαστα και ο Καζάκος 24-28.

No panic in Jannik @janniksin battles past Alexander Bublik to reach his first Masters semi-final 7-6(5), 6-4. #MiamiOpen pic.twitter.com/jiTFt19Q6G

"The best forehand I ever hit in my life"

Alexander Bublik stops play to ask how fast this rocket forehand was travelling -#MiamiOpen pic.twitter.com/t8GxW4wYBe

— Tennis TV (@TennisTV) March 31, 2021