Ισπανός δημοσιογράφος που βρέθηκε στη Νέα Φιλαδέλφεια για το ΑΕΚ - Ρεάλ Μαδρίτης μέτρησε τα ντεσιμπέλ του γηπέδου της Ένωσης.

Εντυπωσιασμένοι ήταν οι Ισπανοί δημοσιογράφοι από την ατμόσφαιρα στη Νέα Φιλαδέλφεια στο ΑΕΚ - Ρεάλ Μαδρίτης, κάτι που σημείωσε και ο Ζοσέ Μουρίνιο στις δηλώσεις του.

Ο Ισπανός ρεπόρτερ, Χάιμε Ερέρο μάλιστα μέτρησε τα ντεσιμπέλ τη στιγμή που οι οπαδοί της ΑΕΚ φώναξαν στον ύμνο με όλη τους τη δύναμη το «και της Ρεάλ το φόβητρο έγινε τ' όνομά σου».

Όπως διαπίστωσε, τα ντεσιμπέλ έφτασαν τα 104,8 με το γήπεδο της ΑΕΚ να ξεπερνάει σε θόρυβο το Σαντιάγο Μπερναμπέου, εκεί όπου ο Ισπανός δημοσιογράφος έχει μετρήσει μέχρι και 94 ντεσιμπέλ.