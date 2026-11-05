Παναθηναϊκός - ΤΣΣΚΑ Σόφιας: Αντίνο και Καλάμπρια έχασαν μεγάλες ευκαιρίες για το 1-0
Ο Παναθηναϊκός στο 12' έχασε σπουδαία ευκαιρία για το 1-0 κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας (live στο Gazzetta).
Σε κάθετη του Λούζα, ο Αντίνο «τσίμπησε» τη μπάλα από τον αντίπαλό του, μπήκε στην περιοχή από αριστερά και πλάσαρε στη μικρή περιοχή, αλλά ο Λαπούκχοφ απέκρουσε.
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Στο 21' ο Λιβάι είχε καλές προϋποθέσεις, αλλά σούταρε άουτ.
Στο 27' ο Λιβάι νικήθηκε από τον Λευκορώσο τερματοφύλακα.
Στο 30' έχασε διπλή ευκαιρία ο Καλάμπρια. του Ραστόντερ πλάσαρε και ο Λαπούκχοφ απέκρουσε και το ίδιο έκανε στη συνέχεια σε νέο σουτ του Ιταλού μπακ.
Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας ήταν αυτή που απείλησε πρώτη, ωστόσο, ο Πένια στο 6' νίκησε τον Ιορντάνοφ.
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