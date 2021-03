Η νικήτρια του 2019 Άσλεϊ Μπάρτι είναι η πρώτη ημιφιναλίστ του Miami Open.

Η Αυστραλή επικράτησε στον προημιτελικό με 6-4, 6-7 (5), 6-3 της Λευκορωσίδας Αρίνα Σαμπαλένκα και θα παίξει στον ημιτελικό με την Σεβάστοβα ή την Σβιτολίνα.

Εάν η Μπάρτι που είναι στο Νο1 κόσμου πάρει το εισιτήριο για τον τελικό του Σαββάτου εξασφαλίζει την παραμονή της και στο Νο1, ανεξάρτητα εάν θα κατακτήσει το τρόπαιο η Ναόμι Οσάκα.

The defending champion moves on!@ashbarty is into the #MiamiOpen semifinals once again pic.twitter.com/AyAiCf1hB9

— wta (@WTA) March 30, 2021