Ο Ματ Στράζελ τιμωρήθηκε με αποκλεισμό μίας αγωνιστικής για τη συμπεριφορά του στο Game 3 απέναντι στην Παρί με τη Μονακό να ασκεί έφεση με αίτημα αναστολής με σκοπό να αγωνιστεί στο Game 5.

Λίγες ώρες πριν από το παιχνίδι που θα κρίνει τον τίτλο στη Γαλλία, η Μονακό καλείται να διαχειριστεί μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Η Πειθαρχική Επιτροπή της LNB ανακοίνωσε την επιβολή ποινής μίας αγωνιστικής στον Ματ Στράζελ, με αποτέλεσμα ο διεθνής Γάλλος γκαρντ να τίθεται εκτός του Game 5 απέναντι στην Παρί στην Adidas Arena.

Η απόφαση αφορά τα γεγονότα του τρίτου τελικού, όταν ο 23χρονος πλέι μέικερ αποβλήθηκε έπειτα από δύο τεχνικές ποινές, έχοντας έντονα παράπονα από τη διαιτησία στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Οι αντιδράσεις του προς τους διαιτητές και κυρίως προς τον Μεχντί Ντιφαλά βρέθηκαν στο μικροσκόπιο της λίγκας, η οποία έκρινε πως υπήρξε ανάρμοστη συμπεριφορά και προχώρησε στην επιβολή της τιμωρίας. Η ποινή περιλαμβάνει έναν αγώνα αποκλεισμού, καθώς και μία ακόμη αγωνιστική με αναστολή, γεγονός που σημαίνει ότι ο Στράζελ χάνει το πιο κρίσιμο ματς της σεζόν για τη Μονακό, εκτός αν αλλάξει κάτι τις επόμενες ώρες.

Οι Μονεγάσκοι δεν άφησαν αναπάντητη την απόφαση. Ο νομικός εκπρόσωπος του συλλόγου κινήθηκε άμεσα καταθέτοντας έφεση και ζητώντας η ποινή να έχει ανασταλτικό χαρακτήρα μέχρι να εξεταστεί η υπόθεση σε δεύτερο βαθμό. Πλέον η υπόθεση περνά στα αρμόδια όργανα της γαλλικής ομοσπονδίας, τα οποία καλούνται να αποφασίσουν αν ο Στράζελ θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στον τελικό.

Αντίθετα, θετική ήταν η εξέλιξη για τον Άλφα Ντιάλο. Παρότι είχε επίσης αποβληθεί στο ίδιο παιχνίδι, η Πειθαρχική Επιτροπή αποφάσισε να μην του επιβάλει καμία κύρωση, επιτρέποντάς του να αγωνιστεί κανονικά στον πέμπτο τελικό.