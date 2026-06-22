Ο «δρόμος του νικητή» πέρασε τη Δευτέρα από το Αίγιο, με τους φίλους της Ένωσης να στήνουν κιτρινόμαυρη γιορτή με την κούπα του πρωταθλήματος.

Μετά τη μεγάλη εκδήλωση που έγινε στην Πάτρα, ο επόμενος σταθμός του τροπαίου της ΑΕΚ τη Δευτέρα (22/6) ήταν το Αίγιο.

Και εκεί οι φίλοι της ΑΕΚ έστησαν μια κιτρινόμαυρη γιορτή καθώς μικροί και μεγάλοι Ενωσίτες πήγαν να φωτογραφηθούν με το τρόπαιο της πρωταθλήτριας.

Την Τρίτη (23/6) το τρόπαιο της ΑΕΚ θα είναι στη Ναύπακτο στις 20:00 στην Πλατεία Φαρμάκη. Την Τετάρτη (24/6) θα περάσει από την Άρτα στις 11:00 στην Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως, ενώ την ίδια μέρα το βράδυ θα είναι στη Λευκάδα στις 20:00 στη Νέα Πλατεία Παραλίας.