ΑΕΚ: Κιτρινόμαυρη γιορτή και στο Αίγιο για το τρόπαιο
Μετά τη μεγάλη εκδήλωση που έγινε στην Πάτρα, ο επόμενος σταθμός του τροπαίου της ΑΕΚ τη Δευτέρα (22/6) ήταν το Αίγιο.
Και εκεί οι φίλοι της ΑΕΚ έστησαν μια κιτρινόμαυρη γιορτή καθώς μικροί και μεγάλοι Ενωσίτες πήγαν να φωτογραφηθούν με το τρόπαιο της πρωταθλήτριας.
Την Τρίτη (23/6) το τρόπαιο της ΑΕΚ θα είναι στη Ναύπακτο στις 20:00 στην Πλατεία Φαρμάκη. Την Τετάρτη (24/6) θα περάσει από την Άρτα στις 11:00 στην Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως, ενώ την ίδια μέρα το βράδυ θα είναι στη Λευκάδα στις 20:00 στη Νέα Πλατεία Παραλίας.
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