Wimbledon: Η Παπαμιχαήλ ξεκινά στα προκριματικά, έμαθε αντίπαλο ο Σακελλαρίδης
Mετά τον Στέφανο Σακελλαρίδη σειρά για να αρχίσει την προσπάθειά της στα προκριματικά του Wimbledon παίρνει και η Δέσποινα Παπαμιχαήλ.
Τα προκριματικά των γυναικών αρχίζουν την Τρίτη (23/6) και Παπαμιχαήλ θα παίξει με την 26χρονη Αμερικανίδα, Κλερ Λιού (Νο.145), με τον αγώνα να έχει οριστεί στο court 14 και θα αρχίσει γύρω στις 14:30 με 15:00 ώρα Ελλάδας.
Η Παπαμιχαήλ (Νο.169), εφόσον προκριθεί στον 2ο γύρο, εκεί θα αντιμετωπίσει είτε με την Ισπανίδα, Κατλίν Κουεδέβο (Νο.106), είτε τη Γιαπωνέζα, Σαγιάκα Ισί (Νο.685).
Με τον Κορία ο Σακελλαρίδης στον 2ο γύρο
Στο μεταξύ ο Στέφανος Σακελλαρίδης έμαθε τον αντίπαλό του στον 2ο προκριματικό γύρο στα απλό ανδρών. Αυτός θα είναι ο 34χρονος Φεντερίκο Κορία, που νίκησε τον Βρετανό, Όλιβερ Μπόντινγκ με 7-6(5), 6-2.
Ο Κορία μετρά τέσσερις παρουσίες στο κυρίως ταμπλό στο Wiblendon και 12 συνολικά στα Grand Slam, τον Φεβρουάριο του 2023 έφθασε στο Νο.93 της παγκόσμιας κατάταξης, τώρα έχει κατρακυλήσει στο Νο.887!
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