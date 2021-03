Miami Open: Έσωσε την παρτίδα η Μπάρτι (vids)

Στον 3ο γύρο του Miami Open προκρίθηκαν η Άσλεϊ Μπάρτι και η Αρίνα Σαμπαλένκα .

Το Νο1 κόσμου και νικήτρια του Miami Open 2019, Άσλεϊ Μπάρτι αφού έσβησε ματς πόιντ απέκλεισε με 6-3, 4-6, 7-5 την Σλοβάκα (Νο149) Κριστίνα Κούτσοβα ενώ η Αρίνα Σαμπαλένκα κέρδισε με ανατροπή με 0-6, 6-3, 7-6 (9) την Βουλγάρα Σβετάνα Πιρόνκοβα.

Η Άσλεϊ Μπάρτι εάν γνώριζε την ήττα στο Miami Open ένιωθε "καυτή" την ανάσα της Ναόμι Οσάκα που θα ήταν φαβορί να επιστρέψει στο Νο1.

Η Σλοβάκα κέρδισε το 2ο σετ με 6-4 και έφτασε στο 5-2 στο 3ο σετ! Με μπρέικ η Αυστραλή πάει στο 5-4 και με νέο μπρέικ θα προηγηθεί με 6-5! Στο 12ο γκέιμ θα σβήσει 3 μπρέικ πόιντ και θα πάρει την πρόκριση.

Στον επόμενο γύρο θα παίξει με την Γέλενα Οσταπένκο.

Από την άλλη η Αρίνα Σαμπαλένκα (Νο8) έχασε το 1ο σετ με 6-0 από την έμπειρη μαμά Τσβετάνα Πιρόνκοβα αλλά ισοφάρισε σε 1-1. Η Βουλγάρα που ξεκίνησε από τα προκριματικά προηγήθηκε με 4-2 (μπρέικ) και με 5-2 στο 3ο σετ!

Η Λευκορωσίδα με μπρέικ μειώνει σε 5-4 και θα στείλει το σετ στο τάι μπρέικ. Εκεί η Πιρόνκοβα θα έχει διπλό ματς πόιντ (6-4) αλλά η Σαμπαλένκα θα το σβήσει και θα φτάσει με το 4ο ματς πόιντ της στη νίκη και στη συνάντηση με την Κουντερμέτοβα.

Defending champ mentality

Top seed @ashbarty saves a match point and escapes Kucova to reach the third round!#MiamiOpen pic.twitter.com/LTUCFVTjE1

— wta (@WTA) March 25, 2021