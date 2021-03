Η Ντάρια Κασάτκινα ήταν η μεγάλη νικήτρια στον Ρωσικό "εμφύλιο" στο τουρνουά της Αγίας Πετρούπολης.

Στον τελικό επικράτησε με 6-3, 2-1 της Μαργκαρίτα Γκασπαριάν η οποία και αποσύρθηκε λόγω τραυματισμού στο 2ο σετ.

Η Ντάτια Κασάτκινα έφτασε τους 4 τίτλους καριέρας και από το Νο61 θ' ανέβει την Δευτέρα στο Νο38 της παγκόσμιας κατάταξης.

Κατέκτησε τον 2ο τίτλο της Αγία Πετρούπολη μετά από το 2018 ενώ έφτασε τους 2 τίτλους στο 2021 αφού ξεκίνησε με τίτλο στην Αυστραλία.

.@DKasatkina became the first player to win two WTA tournaments in 2021

Capturing her th career title at the @Formula_TX

— wta (@WTA) March 21, 2021