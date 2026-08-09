Καρέτσας: Το παρθενικό γκολ του Έλληνα διεθνή με τους Βεστφαλούς (vid)
«Ζωγράφισε» ο Καρέτσας! Ο Έλληνας διεθνής της Ντόρτμουντ σημείωσε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Μπορούσια στο ντεμπούτο του με τη γερμανική ομάδα, στο φιλικό κόντρα στην Άρσεναλ του Χρήστου Τζόλη στο Emirates.
Στο 29ο λεπτό μετά την πάσα του Σβένσον έκανε ένα απίστευτο σόλο και με το αριστερό του πόδι έστειλε με υποδειγματικό τρόπο την μπάλα στα δίχτυα μέσα από τη μεγάλη περιοχή για το 2-0 των Βεστφαλών.
Το 1-0 είχε σημειωθεί από τον Ινάσιο στο έβδομο λεπτό. Ήταν η πρώτη φορά για τον Καρέτσα που συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της ομάδας της Κοιλάδας του Ρουρ.
🚨 Konstantinos Karetsas scores. Arsenal have concede second goal against Dortmund— Goals Xtra (@GoalsXtra) August 9, 2026
🏴 Arsenal 0-2 Borussia Dortmund 🇩🇪pic.twitter.com/3SPXFLVNTl
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.