Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας άνοιξε λογαριασμό με τη φανέλα της Ντόρτμουντ με ένα υπέροχο γκολ, στο ντεμπούτο του με τους Βεστφαλούς απέναντι στην Άρσεναλ του Τζόλη.

«Ζωγράφισε» ο Καρέτσας! Ο Έλληνας διεθνής της Ντόρτμουντ σημείωσε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Μπορούσια στο ντεμπούτο του με τη γερμανική ομάδα, στο φιλικό κόντρα στην Άρσεναλ του Χρήστου Τζόλη στο Emirates.

Στο 29ο λεπτό μετά την πάσα του Σβένσον έκανε ένα απίστευτο σόλο και με το αριστερό του πόδι έστειλε με υποδειγματικό τρόπο την μπάλα στα δίχτυα μέσα από τη μεγάλη περιοχή για το 2-0 των Βεστφαλών.

Το 1-0 είχε σημειωθεί από τον Ινάσιο στο έβδομο λεπτό. Ήταν η πρώτη φορά για τον Καρέτσα που συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της ομάδας της Κοιλάδας του Ρουρ.