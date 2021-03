Ένας Ρώσος έβαλε τέλος στο σερί του Αντρέι Ρούμπλεφ στα τουρνουά ATP 500.

O Ασλάν Καράτσεφ που είναι στο Νο42 κόσμου και πριν από ένα μήνα έφτασε έως τα ημιτελικά του Australian Open απέκλεισε με 6-2, 4-6, 6-4 τον Αντρέι Ρούμπλεφ στον ημιτελικό και θα παίξει το Σάββατο (17:00, Cosmote Sport 6) με τον Λόιντ Χάρις στον τελικό του Dubai Open.

Αυτός θα είναι ο πρώτος τελικός στην καριέρα του 27χρονου ο οποίος το 2021 έχει 14 νίκες και 2 ήττες.

Από την άλλη ο Αντρέι Ρούμπλεφ έφτασε στις 23 σερί νίκες στα ATP 500 αλλά αποκλείστηκε από τον Καράτσεφ και έτσι δεν θα μπορέσει να κυνηγήσει το σερί 28-0 του Ρότζερ Φέντερερ από το 2014.

