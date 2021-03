Το ένα πλήγμα μετά από το άλλο δέχεται το Miami Open.

Το πρώτο χρονικά Masters του 2021 που έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 24 Μαρτίου 2021 και που το 2020 δεν είχε διεξαχθεί λόγω covid-19 χάνει κάθε ημέρα την λάμψη του.

Πριν από λίγες ημέρες ανακοίνωσε πως δεν θα συμμετάσχει ο Ρότζερ Φέντερερ και την Τρίτη (16/3) το ίδιο έπραξε και ο Ράφα Ναδάλ.

«Με λύπη ανακοινώνω πως δεν θα παίξω στο Μαϊάμι, μια πόλη που αγαπώ. Χρειάζομαι να αναρρώσω πλήρως, για να προετοιμαστώ κατάλληλα για την ευρωπαϊκή χωμάτινη σεζόν», έγραψε στα social media ο Ράφα Ναδάλ.

Ο κορυφαίος Ισπανός τενίστας αγωνίστηκε στο Australian Open και εν συνεχεία αποφάσισε να μην δώσει άλλους αγώνες και έτσι θα επιστρέψει στη δράση τον Απρίλιο στα χωμάτινα Masters.

Εκτός Miami Open έθεσε ευατόν και ο Ντομινίκ Τιμ ενώ δεν έχει οριστικοποιηθεί η παρουσία του Νόβακ Τζόκοβιτς. Στο τουρνουά θα συμμετάσχει κανονικά ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκκαρη.

Sad to announce that I won’t be playing in Miami, a city that I love. I need to fully recover and get ready for the clay court season in Europe. Special message to my fans in the US and in particular to the great Spanish speaking community FL who always give me a great support!

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) March 16, 2021