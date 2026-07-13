Παίκτης της Τενερίφη μέχρι το 2028 θα είναι ο Κάιλ Γκάι, ο οποίος επέστρεψε στον ισπανικό σύλλογο έπειτα από δύο χρόνια.

Ο Κάιλ Γκάι επέστρεψε στην Τενερίφη. Ο Ισπανικός σύλλογος ανακοίνωσε τον 28χρονο γκαρντ, προκειμένου να βοηθήσει την ομάδα προς την υλοποίηση των στόχων της.

Έπειτα από δύο χρόνια, ο Γκάι επέστρεψε στην Τενερίφη, όπου αγωνίστηκε για το δεύτερο μισό της σεζόν 2023-24. Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού θα είναι κάτοικος Ισπανίας, μέχρι το 2028.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Τενερίφη:

«Επέστρεψε! Η Λαγκούνα Τενερίφη εξασφάλισε τις υπηρεσίες του σούτινγκ γκαρντ Κάιλ Γκάι για τις επόμενες δύο σεζόν. Ο Αμερικανός παίκτης θα ξεκινήσει έτσι τη δεύτερη θητεία του με την ομάδα των Καναρίων Νήσων, τα χρώματα των οποίων είχε ήδη υπερασπιστεί στο δεύτερο μισό της σεζόν 2023/24, παίζοντας σημαντικό ρόλο στα επιτεύγματα της ομάδας εκείνη τη χρονιά: φιναλίστ στο Basketball Champions League, ημιτελικός στο Copa del Rey και προημιτελικός στη Liga Endesa, αφού τερμάτισε έκτος στην κανονική σεζόν.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Νησί, ο Γκάι (Ιντιάνα, 8/11/97) είχε μέσο όρο 14,7 πόντους και 2,1 ασίστ στα 19 παιχνίδια της ACB που έπαιξε, ενώ είχε επίσης μέσο όρο 21,5 πόντους και 2,7 ασίστ στα έντεκα παιχνίδια που έπαιξε στο Basketball Champions League.

Ο Kyle, με ύψος 1,88 μ., εκπαιδεύτηκε στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια, όπου αναδείχθηκε πρωταθλητής του NCAA και επιλέχθηκε ως ο «Πολυτιμότερος Παίκτης» του τουρνουά το 2019. Αφού ολοκλήρωσε την κολεγιακή του καριέρα, όπου είχε μέσο όρο 12,5 πόντους με 42,5% στα τρίποντα, έπαιξε τόσο στο NBA (53 αγώνες μεταξύ των Sacramento Kings και των Miami Heat) όσο και στην G-League (εκπροσωπώντας τους Stockton Kings, Cleveland Charge και Sioux Falls Skyforce), πριν κάνει το άλμα στην Ευρώπη».

