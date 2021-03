Τον πρώτο τίτλο της καριέρας της κατέκτησε η Σάρα Σορίμπες Σόρμο.

Η 24χρονη Ισπανίδα που είναι στο Νο71 κόσμου επικράτησε με 6-2, 7-5 της Καναδής Τζίνι Μπούσαρντ η οποία πάλεψε στη Γκουανταλαχάρα για να κατακτήσει τον πρώτο τίτλο της μετά από το 2014.

H Ισπανίδα μετά από τον τίτλο ανέβηκε 14 θέσεις και θα είναι την Δευτέρα στο Νο57 της παγκόσμιας κατάταξης.

A close battle in the second set.

.@sara_sorribes playing relentless defense. Up a set and a break, serving 3-2 in the second against @geniebouchard.@AbiertoZapopan | #AbiertoZapopan2021 pic.twitter.com/n6lsC3wOnx

— wta (@WTA) March 14, 2021