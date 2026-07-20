Ο Άλεξ Μπαένα έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που κατακτά διαδοχικά Euro, χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες αλλά και Παγκόσμιο Κύπελλο.

Δίχως να είναι ένας από τους πιο πολυδιαφημισμένους παίκτες της εθνικής ομάδας της Ισπανίας, ο Άλεξ Μπαένα είναι πανταχού παρών στις μεγάλες επιτυχίες των τελευταίων ετών και μάλιστα είναι ο μόνος που αποτέλεσε μέλος όλων εξ αυτών!

Βλέπετε, ο μεσοεπιθετικός της Ατλέτικο Μαδρίτης πανηγύρισε το καλοκαίρι του 2024 όχι μόνο την κατάκτηση του Euro στη Γερμανία, αλλά και την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο ποδοσφαιρικό τουρνουά των Ολυμπιακών Αγώνων της Γαλλίας μερικές εβδομάδες αργότερα.

Φέτος, ήρθε και η κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τον Μπαένα να... τερματίζει το ποδόσφαιρο μέσα σε τρία καλοκαίρια και αν γίνεται πρώτος που κατακτά όλους αυτούς τους τίτλους διαδοχικά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι Λιονέλ Μέσι και Άνχελ Ντι Μαρία έχουν αμφότεροι στο ενεργητικό τους Copa America, Μουντιάλ και χρυσό στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ωστόσο δεν το έκαναν διαδοχικά όπως ο Ισπανός.