Μπαένα: Κατέκτησε την πρωτιά σε Euro, Ολυμπιακούς Αγώνες και Μουντιάλ σε τρία καλοκαίρια
Δίχως να είναι ένας από τους πιο πολυδιαφημισμένους παίκτες της εθνικής ομάδας της Ισπανίας, ο Άλεξ Μπαένα είναι πανταχού παρών στις μεγάλες επιτυχίες των τελευταίων ετών και μάλιστα είναι ο μόνος που αποτέλεσε μέλος όλων εξ αυτών!
Βλέπετε, ο μεσοεπιθετικός της Ατλέτικο Μαδρίτης πανηγύρισε το καλοκαίρι του 2024 όχι μόνο την κατάκτηση του Euro στη Γερμανία, αλλά και την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο ποδοσφαιρικό τουρνουά των Ολυμπιακών Αγώνων της Γαλλίας μερικές εβδομάδες αργότερα.
Φέτος, ήρθε και η κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τον Μπαένα να... τερματίζει το ποδόσφαιρο μέσα σε τρία καλοκαίρια και αν γίνεται πρώτος που κατακτά όλους αυτούς τους τίτλους διαδοχικά.
Αξίζει να σημειωθεί ότι Λιονέλ Μέσι και Άνχελ Ντι Μαρία έχουν αμφότεροι στο ενεργητικό τους Copa America, Μουντιάλ και χρυσό στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ωστόσο δεν το έκαναν διαδοχικά όπως ο Ισπανός.
🥇𝐄𝐋 𝐏𝐑𝐈𝐌𝐄𝐑𝐎 𝐄𝐍 𝐋𝐀 𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐈𝐀🥇— Comité Olímpico Español (@COE_es) July 20, 2026
🫡Alex Baena se convierte en el primer jugador de fútbol en conseguir una Eurocopa, un Oro Olímpico y un Mundial.
🫶Eres un ejemplo de todo, qué orgullo que hayas formado parte de nuestra familia olímpica. pic.twitter.com/IqK1sD4JSP
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.