Dubai Open: Τίτλος Νο8 για την Μουγκουρούθα (vids)

Μετά από 2 χρόνια απουσίας η Γκαρμπίνιε Μουγκουρούθα επέστρεψε στους τίτλους.

Η 27χρονη Ισπανίδα, πρώην Νο1, επικράτησε με 7-6 (6), 6-3 της Τσέχας Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα στον τελικό και κατέκτησε τον τίτλο Dubai Open (WTA 1000).

H Γκαρμπίνιε Μουγκουρούθα που έχει κατακτήσει το Wimbledon αλλά και το Rolland Garros έφτασε στους 8 τίτλους καριέρας και από το Νο16 ανεβαίνει την Δευτέρα στο Νο13 της παγκόσμιας κατάταξης.

Στο 1ο σετ οι δυο τους θα πετύχουν από δυο μπρέικ αλλά η Μουγκουρούθα θα είναι εκείνη που θα κερδίσει με 7-6 (6) στο τάι μπρέικ.

Το 2ο αρχίζει με μπρέικ της Ισπανίδας ενώ στη συνέχεια θα σβήσει και μπρέικ πόιντ για το 2-0. H Μουγκορούθα θα φτάσει στο 3-1 και θα σβήσει μπρέικ πόιντ για το 4-2. Η Ισπανίδα θα πετύχει και άλλο μπρέικ και θα φτάσει στο 6-3.

TROPHY No. @GarbiMuguruza defeats Krejcikova 7-6(6), 6-3 at #DDFTennis to lift her biggest title since 2017! pic.twitter.com/2Q4Px3m63j

¡VAMOS!

Very little between the two in the opener, but @GarbiMuguruza saves set point and edges it, 7-6(6)!#DDFTennis pic.twitter.com/WbFKI006Hn

— wta (@WTA) March 13, 2021